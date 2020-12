Mode na corona: kleur- en lifestyletrends voor lente/zomer 2022

Antwerpen - Trendwatcher Hilde Francq van trendstudio Francq Colors tipt elk halfjaar de belangrijkste aanstormende kleuren en trends tijdens het Color Trend Seminar. De factor corona maakte het deze keer extra spannend. Fashion United was er (virtueel) bij en noteerde wat we kunnen verwachten voor zomer 2022.

Dat 2020 geen normaal jaar was, staat nu wel vast, en het blijft koffiedik kijken wat de invloed zal zijn op de komende jaren. Maar dat de pandemie een weerslag zal hebben op maatschappelijke trends en lifestyle staat buiten kijf. Hilde Francq detecteerde vier sociologische tendensen die lifestyletrends aansturen, niet alleen in mode maar bijvoorbeeld ook bij design: the Resident, the Essentialist, the Tinkerer en the Lunatic. Bij elke stroming presenteert ze verschillende kleurenpaletten en combinatiemogelijkheden – van veilig tot avant-garde. Elke tendens komt bovendien met een specifieke voorkeur voor de gebruikte materialen en patronen.

The Resident

Een eerste trend borduurt voort op de opmars van alles wat lokaal is. Designers moesten tijdens de lockdown noodgedwongen aan de slag met materialen uit hun omgeving, maar ook de consument ging de lokale economie meer steunen. Die trend is anno 2020 nog belangrijker geworden en zal tegen 2022 mainstream worden. Consumenten willen typisch lokale, authentieke en aparte producten, gemaakt met plaatselijke materialen en processen. De combinatiemogelijkheden die Francq voorstelt bij elke kleurkaart vertrekken van een subtiele, veilige optie tot een meer avant-garde toepassing. Zo kunnen de zandkleuren van the Resident op een subtiele manier gecombineerd worden met bruin – een blijver die tegen zomer 2022 nog warmer oogt. Wat materialen en productie betreft, mag alles er handgemaakt of brocant uitzien, inclusief imperfecties. Bijpassende patronen zijn de plattelandsruit, de brede strandstoelstreep in warme tinten of prints van bloemen en planten. Grondstoffen komen uit de natuur: van verf over nieuwe materialen tot stro en gras.

The Essentialist

Ook de nostalgie naar de jaren 1990 verdwijnt nog niet meteen, al neemt die een andere vorm aan: in de zomer van ‘22 verlangen we naar het minimalistische aspect van de nineties. Die voorspelling volgt de vaststelling dat er na een crisis wordt teruggekeerd naar de kern. In al z’n eenvoud is dit de antitrend van the Resident. Anders dan in de jaren 1990 zijn de vormen zachter, kleuren subtieler en gesofisticeerder en materialen ecologischer. Qua kleur uit de tendens zich in een doffer palet. The Essentialist voelt zich goed bij de basic, oversized silhouetten die we al kennen uit voorbije seizoenen en het toepassen van colour blocking. Er wordt gespeeld met vormcontrasten en semi transparante materialen.

The Tinkerer

Het meest speelse en kleurrijke thema pleit voor een terugkeer naar de kinderlijke creativiteit en toont een behoefte naar minder rationeel denken ten voordele van het emotionele. Daarbij is het maken zelf belangrijker dan het resultaat: The Tinkerer gaat niet voor perfecte ontwerpen maar voor het spontane en kinderlijke, het mag rommelig zijn. Er wordt ingezet op artificiële intelligentie om willekeur en spontaniteit in het designproces te brengen. Foute kleurcombinaties bestaan niet binnen de paletten van deze creatieve trend. Voor de accessoires kunnen grondstoffen als transparante hars, klei of Jesmonite. Daarnaast zal het zelf kweken van materialen mainstream worden tegen zomer ‘22.

The Lunatic

Lunatic staat bij Francq voor ‘iemand die de maan bewondert’. De grote terugkeer naar de natuur laat mensen de invloed van de maan op het ritme van de aarde herontdekken. Biodynamische landbouw – die oogst en zaait op het ritme van de maanstanden – is nu al een hype en wordt zeker een trend. Uit onderzoek blijkt dat zelfs de beurzen – een van de meest onvoorspelbare businesses – erdoor beïnvloed wordt: bij nieuwe maan wordt er meer gespeculeerd. Kleurpaletten geïnspireerd door de maan worden aangevuld met veel korrelige, stoffige texturen. Naast allerlei vormen van behandeld metaal zien we ook veel bioplastics, met een vuile transparantie - alsof ze bedekt zijn met een laagje maanstof.

Kleurevolutie

De trendwatcher hamert erop dat een merk bij het inkopen of ontwerpen steeds de 80-20-balans moet zien te bewaren. Dat is de verhouding binnen een collectie van 20 procent trendkleuren versus 80 procent commerciële kleuren. Is een merk meer avant-garde ingesteld, dan kan het percentage van de moeilijker verkoopbare tinten naar 40 procent. We nemen trouwens heel wat kleuren mee van herfst ‘21 naar voorjaar ‘22, zij het in een lichtjes aangepaste nuance.

Lockdown trends Francq signaliseerde ook nog tien trends die we meenemen uit de pandemie, mindsets die de consumenten zullen beïnvloeden. 1 Immunity is Key: producten die de immuniteit versterken of beschermen kennen een boom.

2 Be Flexible: snel reageren is key. Het sociale leven gaat online, zoals samen tv-kijken via Netflix Teleparty of socializen op het lifestyleplatform van Airbnb.

3 Digi-Tainment: artificial intelligence en virtual reality gaan een grote rol spelen in het creëren, promoten en aanbieden van producten.

4 Tiktok is the new Instagram: de grootste influencers vind je nu op het nieuwste medium.

5 Dark & Vegan: dark kitchens maken hun opmars en we eten graag gezond, bewust en dus plantaardig.

6 Revenge Shopping: kapitaalkrachtige shoppers zullen zichzelf willen belonen na de quarantaine.

7 Revenge Dressing: de comfy mode van het thuiswerken is een blijver maar er komt tegelijk een tegenbeweging - met hoge hakken, strakkere tailering, luxe afwerking – als symbool van vrijheid.

8 Well-being at Home: technologie maakt onze huizen properder, hygiënischer, praktischer.

9 Office and Gym Deluxe: thuiswerken en -sporten zijn twee nieuwe aspecten die interieurmerken zullen aanboren.

10 Closing Architecture: we trekken grenzen op tussen ruimtes om onder meer werk en privé van elkaar gescheiden te houden. Dat kan gaan van een simpel gordijn tot echte muren.