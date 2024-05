‘Modemerk AZ Factory wordt AZ Academy’

AZ Factory stopt alle commerciële activiteiten als modemerk en zal verder gaan als een academie voor mode alumni. Het nieuws wordt exclusief door het merk gemeld tegen nieuwsplatform WWD.

AZ Factory begon enkele jaren geleden als een nieuw merk voor ontwerper Alber Elbaz. Nadat Elbaz in 2021 overleed werd het merk aangepast naar een formule waarbij diverse gast-ontwerpers aan het roer stonden. Nu ondergaat het bedrijf opnieuw een verandering: het zal stoppen als modemerk te functioneren en verder gaan als academie dat modetalent ondersteunt.

Het programma is voor mode alumni van internationale mode scholen, maar ook onafhankelijke ontwerpers al actief in de industrie. Ontwerpers zullen worden uitgenodigd om zich aan te melden in mei van dit jaar. In september zal een selectie gemaakt worden van tien tot twintig ontwerpers. Het programma van AZ Academy moet in januari 2025 van start gaan.

Ontwerpers die worden uitgekozen betalen 2.500 euro om deel te nemen aan het programma, de rest van de kosten zal worden betaald door AZ Factory moederbedrijf Richemont. “Bij AZ Academy zullen we een brug slaan tussen ontwerpers en investeerders en transformeren we creatieve visies tot levensvatbare businessplannen die investeerders aantrekken. Er is geen betere manier om Alber Elbaz te eren,” aldus Mauro Grimaldi, adviseur van de CEO van de bedrijfstak mode van Richemont, tegen WWD.