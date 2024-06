Modemerk Circle of Gentlemen maakt comeback onder nieuwe eigenaar

Circle of Gentlemen komt vernieuwd de markt op. Nadat het merk net voor de pandemie werd overgenomen door zakenvrouw Inge van Kemenade, is de transformatie van het merk naar eigen zeggen nu afgerond.

Kemenade benadrukt in een persbericht dat ‘de erfenis van klasse en verfijning’ bij Circle of Gentlemen wordt behouden. Zo worden de aandacht voor detail en kwaliteit onderstreept, maar worden ook exclusieve prints gemaakt voor de items van Circle of Gentlemen. De collectie van het merk wordt echter wel uitgebreid. Naast overhemden en colberts, waar de meeste consumenten het merk van zullen kennen, worden nu ook shorts, swimshorts, chino’s, linnen shirts en merino wollen pullovers geïntroduceerd. Daarbij worden nu ook eigen manchetknopen toegevoegd aan de collectie.

"Circle of Gentlemen is altijd een merk geweest dat mij nauw aan het hart lag," zegt Inge van Kemenade, een gevestigde naam in de zakelijke wereld. "Toen de kans zich voordeed om dit modemerk over te nemen, aarzelde ik geen moment. Kort na de overname kregen we te maken met de uitdagingen rondom de pandemie waardoor we niet met het merk aan de slag konden, maar nu is het eindelijk tijd om dit prachtige merk nieuw leven in te blazen."

Circle of Gentlemen maakt een comeback. Credits: Circle of Gentlemen

Circle of Gentlemen in een nieuw jasje gestoken

De naam Inge Kemenade zal wellicht een belletje rinkelen bij mensen in de retailer. De ondernemer was namelijk de vrouw achter de Topshelf-warenhuizen. De warenhuizen waren echter maar twee jaar open vanwege andere problemen die speelden met de verhuurders van de panden.

Circle of Gentlemen is opgericht door Michel van Kommer en Janjaap van Gent. het merk begon als overhemdenmerk, maar groeide uit tot een volwaardig herenmodemerk. Begin 2018 kondigden de twee al aan te stoppen met hun samenwerking en een overnamepartij te zoeken voor het merk.