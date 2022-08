Modeontwerper Zyanya Keizer bestrijdt culturele toe-eigening en omarmt Mexicaans vakmanschap door samenwerking

Een van de belangrijkste doelen van het nieuwe project ‘Binhe’ van Zyanya Keizer is het aanpakken van een veelvoorkomend probleem in de mode-industrie: culturele toe-eigening. Dit gebeurt vaak in Mexico, vanwege de grote hoeveelheid vakmanschap in het land.

Keizer, geboren in Mexico City, geeft met haar nieuwe collectie een eigentijdse draai aan traditionele Mexicaanse gebruiken en materialen, zonder zich schuldig te maken aan culturele toe-eigening. “Het doel is om een geschikte ontwerpmethodologie te ontwikkelen in samenwerking met ambachtslieden, die een enorme waarde toevoegen aan het ontwerpproces”, zo is te lezen in de catalogus van de collectie. “Het gaat om het delen van de rijkdom van kennis en cultuur door samen te werken, erkenning te geven en compensaties te bieden.”

Project ‘Binhe’ ging halverwege 2019 van start. Hierbij werd contact gezocht met lokale organisaties en ambachtslieden. Voor de collectie is onder andere gebruik gemaakt van Tenango borduurwerk, palm en ‘hamack’ textiel, ‘barro negro’ (zwarte klei) en koehoorns.

FashionUnited was aanwezig bij de ‘levende tentoonstelling’ in Amsterdam en bekeek, onder het genot een Mezcal cocktail, de kleurrijke creaties. Neem hieronder alvast een kijkje:

Beeld via: Zyanya Keizer

