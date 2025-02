Modest fashion merk Les Atelier landt in Bijenkorf met pop-up

De oprichters van Nederlands modest fashion merk Les Atelier zien een droom in vervulling gaan. Het merk ligt dit jaar bij de Bijenkorf met een eigen pop-up, zo kondigt het aan op social media.

Oprichters Leyla Mazouz en Esma Hmadouch vertelden in 2023 al aan FashionUnited dat het een grote droom was om hun merk in het warenhuis te zien. “Het kan mensen over de drempel trekken. We ontkennen niet dat de moslimvrouw een groot gedeelte is van onze doelgroep, maar iedereen kan de kleding aan”. De oprichters zien de Bijenkorf als een plek om het merk onder de aandacht te brengen bij andere doelgroepen.

Vanaf 28 februari zal de Ramadan/Eid-collectie van Les Atelier te vinden zijn in de pop-up in Den Haag. De collectie zal eveneens verkrijgbaar zijn in de filialen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.