Modint onthult genomineerden voor twee nieuwe awards

Brancheorganisatie Modint introduceert dit najaar twee nieuwe awards. De Modint Innovator Award en de New Talent Award. De nieuwe prijzen vervangen de oeuvreprijs Grand Seigneur. Wie er kans maakt een van de prijzen mee naar huis te nemen op 29 oktober is nu bekendgemaakt in een persbericht.

Voor de Modint Innovator Award dingen vezelinnovator Saxcell, supply chain platform Tex Tracer, textielbedrijf Brightfiber Textiles, recyclingbedrijf Wolkat en sociaal modemerk Hul le Kes mee. Deze award is specifiek voor impactvolle innovatie uit de textielbranche die ook aantoonbare klant- en commerciële waarde heeft, zo is te lezen in het bericht.

Om kans te maken op de New Talent Award moeten de bedrijf een start-up zijn die maximaal vijf jaar ingeschreven staat bij de KvK, óf studenten met een ‘gedurfde, veelbelovende en impactvolle innovatie’. Voor de prijs zijn dit jaar consignatiesoftware Cirquly, modemerk Fifth Origins, innovator in de tweedehandssector Vnyx, materialenbedrijf Human Material Loop en textielbedrijf Loads Collection kanshebbers.

Alle genomineerden maken kans op de juryprijs in hun categorie, maar ook op de publieksprijs.