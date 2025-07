Modint vervangt Grand Seigneur met Innovator Award

Sectororganisatie Modint introduceert dit najaar een nieuwe prijs: Innovator Award. Oeuvreprijs Grand Seigneur komt hiermee te vervallen, zo vertelt Modint directeur Roos Smulders in een interview.

De nieuwe prijs moet innovatieve ondernemingen in de spotlight zetten terwijl de Grand Seigneur toch wel op de mode-industrie gefocust was. Modint vertegenwoordigd echter de gehele textielbranche en zo ook interieur en bijvoorbeeld bedrijfskleding. “Met de Innovator Award willen we alle segmenten een kans geven.”

Een onafhankelijke jury zal besluiten wie de award ontvangt. De eerste uitreiking vindt plaats op 29 oktober 2025. “Dan wordt een overall prijs uitgereikt, maar op termijn willen we uitbouwen naar meer categorieën. Dan kunnen we een heel programma opzetten en het hele jaar door met innovatie aan de slag”, aldus Smulders. Naast de vakprijs is er ook nog een publieksprijs te winnen in elke categorie.

Dezelfde avond wordt ook voor het eerst de New Talent Award uitgereikt. Deze prijs gaat naar een start-up die maximaal vijf jaar ingeschreven staat bij de KvK, of naar studenten met een impactvolle, gedurfde en veelbelovende innovatie.