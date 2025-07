Monique Verhagen aan het roer van sales bij POM Amsterdam: “Verkopen begint bij verbinden”

Sinds vier maanden is Monique Verhagen werkzaam als Head of Sales bij POM Amsterdam. Vanuit het nieuwe hoofdkantoor aan de Duivendrechtsekade is ze eindverantwoordelijk voor zowel de Nederlandse Wholesale als alle internationale agenten. FashionUnited ging in gesprek met Monique over haar loopbaan in de modebranche, haar visie op duurzame klantrelaties en de verdere positionering van POM in een veranderende wholesale markt.

Een natuurlijke stap in een energieke omgeving

Monique volgde haar opleiding aan TMO Fashion Business School en begon haar carrière in het operationele segment van de mode-industrie. Startend als accountmanager voor Collections van Otto Klein en daarna ging zij naar BESTSELLER. Hier bouwde ze het NOOS pakket van ONLY en ontwikkelde ze zich verder in commerciële functies. Later groeide ze door tot salesmanager bij Fabienne Chapot, waar ze vier jaar actief was in het middensegment.

De overstap naar POM voelde als een logische volgende stap. “Wat mij direct aansprak, was de energie binnen het bedrijf en de zichtbare ambitie." Ik kwam op het juiste moment binnen: het team was net verhuisd naar een nieuw, modern pand waar alle afdelingen onder één dak zitten. Dat zorgt voor korte lijnen, en je merkt dat iedereen invloed kan uitoefenen op het eindresultaat,” vertelt ze.

Monique Verhagen Credits: POM Amsterdam

Commerciële visie en klantgerichte aanpak

Als Head of Sales stuurt Monique zowel de Nederlandse Wholesale als alle internationale agenten aan. In onder andere België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en zelfs Japan en Australië. “Door mijn operationele achtergrond weet ik goed wat retailers nodig hebben." Het draait voor mij in essentie om partnerschap: een sterke klantrelatie bouw je niet alleen in succesvolle seizoenen, maar juist ook wanneer het even tegenzit. Vertrouwen en continuïteit zijn daarin cruciaal.”

De uitspraak “verkopen is verbinden” vat haar aanpak sterk samen. “Je moet echt begrijpen wie je klant is, welke behoefte er ligt, en daar vervolgens proactief op inspelen." "Pas dan kun je langdurig waarde toevoegen.”

Focus op verdieping en zichtbaarheid

POM is als merk volop in ontwikkeling. Vanaf verkoopseizoen FW25 wordt de volledige Nederlandse markt vanuit het hoofdkantoor aangestuurd, waarmee een jarenlange fijne en goede samenwerking met Wonderground wordt afgerond. “De komende seizoenen ligt de nadruk op groei met bestaande klanten, met Nederland en België als grootste focus." "We willen het merk verder uitrollen binnen bestaande verkooppunten en breder zichtbaar zijn op de winkelvloer, met een volledig aanbod.”

Hoewel POM bekendstaat om zijn kleurrijke prints, wil Monique benadrukken dat het merk inmiddels een volwaardige collectie aanbiedt. “We hebben een omvangrijk NOOS pakket en groeien sterk in categorieën als tops, jeans, sweaters en pantalons. De collecties zijn modulair opgebouwd in meerdere drops per seizoen, waarmee we flexibel op de markt kunnen inspelen.”

SS26 Credits: POM Amsterdam

Gwen van Poorten SS26 Credits: POM Amsterdam

Verhaal en merkbeleving centraal

De filosofie van POM, ‘a daily dose of up’, wordt ook in de sales strategie vertaald. “We ondersteunen retailers actief bij de doorverkoop met middelen zoals collectiepresentaties voor winkelpersoneel, nabestelservice en consument gerichte activaties. Daarnaast blijven we investeren in samenwerkingen, waaronder de samenwerking met Gwen van Poorten vanaf de SS26 collectie”

De verhuizing naar de Duivendrechtsekade speelt daarbij een sleutelrol. “De showroom is geïntegreerd in het kantoor en laat klanten echt de POM beleving ervaren." Van ontvangst aan de bar tot zicht op alle afdelingen: het is een levendige, inspirerende plek waar we relaties verder kunnen verdiepen. We kunnen niet wachten om al onze klanten de nieuwe showroom te laten zien.”

POM Amsterdam Hoofdkantoor Credits: POM Amsterdam

Een hechte bedrijfscultuur

De dagelijkse dosis ‘up’ is ook voelbaar in de bedrijfscultuur, geeft Monique aan. “Er is veel onderlinge betrokkenheid: bij POM is verbinding geen bijzaak, maar een bewuste pijler van de organisatiecultuur." "Wat ons bindt gaat verder dan een gezamenlijke werkvloer, het zit in de manier waarop we samenwerken, vieren en zorgen voor elkaar.” Sisterhood is één van de kernwaarden van POM. Niet alleen omdat de oprichters Liesbeth en Violet zussen zijn, maar omdat dat gevoel van verbondenheid voelbaar is in het hele team.

Met een stevig salesteam en een duidelijke koers op lange termijn is POM Amsterdam volgens Monique klaar voor de volgende groeifase. “We hebben als merk nog zo veel potentieel, vooral in verbreding en verdieping." "Dat maakt deze rol voor mij inhoudelijk én strategisch bijzonder interessant en prikkelend.”