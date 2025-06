The Getaway Club: Ga mee op avontuur voor SS26 met POM Amsterdam

POM Amsterdam lanceert een nieuwe Spring/Summer-collectie waarin verschillende getaways centraal staan. Vier unieke drops vormen samen een reis. POM voert je via the great outdoors naar teamplay, en van paradijselijk relaxen naar een staycation voor wat soul searching.

Voor SS26 liet het team van POM Amsterdam zich inspireren door hun favoriete getaways, plekken en momenten die energie geven en creativiteit aanwakkeren. Het resultaat: een collectie die aanvoelt als een frisse duik. Denk aan kleur, comfort, beweging en expressie. De boodschap? Step away from your desk, bommetje het leven in!

The Getaway Club

De collectie bestaat uit vier drops verdeeld over januari, februari, maart en april. Voor de eerste getaway ‘Get Outdoors’ starten ze in de natuur, al wandelend naar vrijheid en frisse lucht. Daarna barst het spel los in de drop ‘Get Playful’. Teamplayer Gwen van Poorten haakt aan voor een exclusieve collab.

Voor de derde getaway ‘Get your balance’ zoeken ze ontspanning in en rond het water, gestrekt op het strand of peddelend op een plank. Tot slot keren ze voor drop ‘Get at Ease’ naar binnen, voor een staycation op de yogamat, omdat opladen en nieuwe dromen laten groeien ook tussen je oren gebeurt.

SS26 Credits: POM Amsterdam

Trend meets NOOS

Waar kleur in zomer 2026 opnieuw het modebeeld weer domineert, is POM Amsterdam dé first pick voor een merk met een uitgesproken én commercieel kleurenpalet. Met SS26 bewijst POM zich niet alleen als kleurrijke blikvanger, maar ook als sterke speler in de basis – dankzij een uitgebalanceerde mix van uitgesproken showpieces, commerciele sets en makkelijk te combineren NOOS-artikelen in zowel trend- als basiskleuren. De collectie biedt retailers een goed opbouwbaar aanbod: draagbare styles voor every day wear tot uitgesproken looks voor speciale gelegenheden – altijd met een sterke prijs- kwaliteitverhouding. POM blijft trouw aan haar creatieve signatuur en weet die moeiteloos te vertalen naar een relevante, commerciele collectie die perfect aansluit bij de behoefte van de consument.

Highlights

SS26 knalt van de energie en kleur. Kleurrijke trackpants, sporty stripes, oversized tee’s en varsity vibes cateren de athleisure lover. Up en energiek, maar het kan ook funky of chic: schitterende co-ords in glanzend PU, speelse broderie Anglaise voor wijde broeken en boxy blouses, naast jurken en jumpsuits met expressieve, handgemaakte Animal- en Bubble Bloom-prints. De kleuren? Fris grasgroen, suikerspinroze, helder hemelsblauw en tropisch koraal zijn de knallers, aangevuld met onder meer vanille-ijswit, koel lila en nachtblauw – een droompalet. Alles mag, alles mixt: van laidback tot uitgesproken. Een collectie om het leven in te vieren.

Stand 136 op de Modefabriek

POM Amsterdam is op 6 en 7 juli aanwezig op Modefabriek, met dit keer meer dan alleen een stand. Op maandag pakken we uit met een exclusieve samenwerking én special guest Gwen van Poorten. Een inspirerende stop die je niet wilt missen!

Daily Dose of Up

POM Amsterdam (sinds 2011) is een fashionlabel voor vrouwen die zin hebben in kleurrijke outfits om de wereld met swing en schwung tegemoet te treden. “We love to combine the ordinary with the extraordinary”, zeggen founders en zussen Liesbeth en Violet. POM is je dagelijkse dosis discodip.

Met een nieuw hoofdkantoor én showroom aan de Duivendrechtsekade in Amsterdam zet POM Amsterdam een stevige stap richting de toekomst.

Contactinformatie

E: sales@pom-amsterdam.nl

T: +31 (0)20-3418822

W: www.pom-amsterdam.com