MVO Nederland en coalitie van circulair textiel-experts: ‘Maak werk van UPV’

MVO Nederland en een coalitie van circulair textiel-experts roepen op werk te maken van de verplichte uitgebreide producentenverantwoordelijkheid via een brief aan informateur Mariëtte Hamer, zo is te lezen in berichtgeving van MVO Nederland. De coalitie wil dat het nieuwe kabinet gaat bepalen hoe de UPV eruit gaat zien.

Brancheorganisaties INretail en Modint deden eerder al een voorstel voor de UPV in de textielsector. Staatssecretaris, Stientje van Veldhoven, heeft het voorstel aangenomen en maakte afspraken met de brancheorganisaties over recycling- en hergebruikdoelstellingen. Dat voorstel wordt door het kabinet verder uitgewerkt.

Ook MVO Nederland en de coalitie hebben verschillende punten op een rijtje gezet waar zij voor pleiten omtrent de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. De punten luiden als volgt: “Een extra impuls van de textielindustrie in Nederland biedt de kans wereldwijd het eerste centrum van activiteit voor duurzame en innovatieve textiel te worden. Nederland kan zo een koploperspositie innemen in de wereldwijde, circulaire textielmarkt. Daarnaast moeten ondernemers meer mogelijkheden voor die hubfunctie krijgen te experimenteren met circulair textiel en succesvolle experimenten snel kunnen ophalen. Bovendien is een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid en een gecoördineerde programmatische aanpak nodig voor die opschaling. Ook moet de overheid samenwerking in de textielketen stimuleren.”

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder bij MVO Nederland, in de berichtgeving: “Er zijn al volop koplopende bedrijven in het netwerk van MVO Nederland die inzetten op circulair textiel-innovaties. Denk aan de inzameling en recycling van grondstoffen en vezels, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, en circulair productontwerp. Met de UPV zorgen we ervoor dat deze inzet mainstream wordt, sluiten we de vezelkringloop en positioneren we Nederland als koploper op het gebied van circulaire mode en textiel. Op naar de nieuwe economie.”

De brief aan Hamer is ondertekend door Van der Heijden (MVO Nederland), Danielle Bruggeman (lector mode aan de ArtEZ University of the Arts), Jacqueline Cramer (hoogleraar Universiteit Utrecht en voormalig minister van VROM), Anton Luiken (consultant textielrecycling en voormalig TNO Textiel), Jan Mahy (lector sustainable & functional textiles aan hogeschool Saxion en voorzitter Stichting Texplus) en Michiel Scheffer (programmamanager duurzaam textiel aan Wageningen University en Research, en voormalig gedupeerde Gelderland).