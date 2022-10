My Jewellery gaat samenwerking aan met Albert Heijn

Het Nederlandse kleding- en sieradenmerk My Jewellery slaat de handen ineen met Albert Heijn. De twee bedrijven brengen samen een zestal katoenen boodschappentassen uit, die door Albert Heijn zullen worden verkocht, zo is een persbericht van My Jewellery te lezen.

Met de katoenen tassen wil My Jewellery het gebruik van plastic tassen tegengaan, zo staat in het persbericht. De tassen kosten 8,99 euro per stuk en zijn vanaf deze week in beperkte oplage te koop bij Albert Heijn-filialen, met uitzondering van AH To Go-winkels.

De tassen werden uitgevoerd in verschillende kleuren en prints, waaronder panter- en zebraprint, en bedrukt met teksten als ‘groceries’ (boodschappen) en ‘daily essentials’ (dagelijkse benodigdheden), maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zo wordt in het persbericht onderstreept.