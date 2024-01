Namaakproducten kosten Europese kledingindustrie miljarden, blijkt uit onderzoek

De kledingindustrie loopt jaarlijks 12 miljard euro mis door illegale activiteiten en is daarmee de zwaarst getroffen industrie. De illegale activiteiten hebben voornamelijk betrekking op handelen in namaakgoederen die niet alleen de verkoop van authentieke producten negatief beïnvloedt, het leidt ook tot een aanzienlijk banenverlies, blijkt uit onderzoek van het European Intellectual Property Office (EUIPO).

Het onderzoek, dat in januari 2024 is gepubliceerd, duikt in gegevens van diverse industrieën uit de periode 2018-2021. Wat blijkt? De kledingindustrie loopt 5,2 procent van de totale omzet mis. Het effect in de EU-lidstaten varieert tussen de 10,7 procent (Cyprus) en 3,8 procent (Spanje). Voor Cyprus geldt dat het land 49 miljoen euro misloopt, voor Spanje is dat 1 miljard euro. Het land dat de meeste omzet misloopt, is Duitsland met bijna 3 miljard euro.

In Nederland gaat het om 4,8 procent van de totale omzet, oftewel 526 miljoen euro. Wat België betreft wordt 6,6 procent van de totale omzet in de kledingindustrie misgelopen. Dit komt neer op 275 miljoen euro.

Productimitatie leidt tot groot banenverlies in Europese kledingindustrie

De kledingindustrie loopt niet alleen omzet mis, het verliest ook banen. Alleen in de kledingindustrie gaan naar schatting ruim 160.000 banen verloren door de namaak-business, aldus EUIPO. Duitsland staat daarmee op nummer één met een verlies van ruim 31.000 banen. In Nederland gaan ruim 5.500 banen verloren en België verliest er ruim 3.000. Letland verliest de minste banen: 487 in totaal.

De verkoop van authentieke producten en namaakgoederen lijkt in de periode van de coronapandemie te zijn toegenomen - vooral in de kledingsector, zo staat in het rapport. Echter is er een langere analyseperiode nodig om een terugkeer van het niveau van vóór de crisis of een structurele verandering te bevestigen.