Nederlands-Amerikaans techbedrijf Tactus finalist bij Tommy Hilfiger Frontier Challenge 2022

Het Nederlands-Amerikaanse techbedrijf Tactus is genomineerd als finalist bij de Tommy Hilfiger Frontier Challenge 2022. Dat meldt Tommy Hilfiger in een persbericht.

Het is de vierde editie van het programma dat aandacht geeft aan ‘achtergestelde ondernemers', waaronder Black, Indigenous, People of Color (BIPOC), mensen met een handicap en vrouwen die streven naar de vooruitgang van hun gemeenschap door te bouwen aan een meer inclusieve mode-industrie, zo is te lezen.

Tactus ontwikkelt en produceert slimme kleding die muziek vertaalt in geluidstrillingen voor dove mensen. Op die manier wil het techbedrijf muziek meer inclusief maken voor mensen die niet (goed) horen. Tactus neemt het in het programma op tegen Care+Wear, IDA Sports, Koalaa en Moner Bondhu. De finalisten zijn uitgekozen uit 259 geselecteerde deelnemers over heel de wereld, zo is te lezen.

De finale vindt plaats op 9 februari waar de finalisten hun concept aan de jury presenteren. De jury bestaat uit Tommy Hilfiger- hoofdontwerper, Martijn Hagman- CEO bij Tommy Hilfiger Global en PVH Europa, Halima Aden- activist en voormalig model, Adrian Johnson- Adjunct-professor Ondernemerschap bij Insead, Katrin Ley- algemeen directeur Fashion for Good en Yvonne Bajela- Investeringspartner en bestuurslid bij Tommy Hilfiger.

Er wordt een bedrag uitgereikt van 200.000 euro die wordt onderverdeeld onder de twee winnaars om hun onderneming te ondersteunen. Daarnaast krijgen de winnaars een jaar lang mentorschap met Tommy Hilfiger en Insead-experts, en een plek in een Insead-cursus. Als kers op de taart krijgt de publiekswinnaar 15.000 euro extra. De publiekswinnaar wordt door het personeel van Tommy Hilfiger gekozen.