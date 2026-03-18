Nederlandse roots, Londense elegantie: Modemerk Baukjen over de stap naar de Europese markt

Het in Londen gevestigde modemerk Baukjen, mede opgericht door Baukjen de Swaan Arons en Geoff van Sonsbeeck, breidt zijn aanwezigheid in Europa uit met een nieuwe Nederlandse webshop. Het merk, dat een B Corp-score van 153,6 voert en de United Nations Climate Action Award ontving, combineert Britse invloeden met de Nederlandse achtergrond van de oprichters.

Het merk heeft nu de webshop uitgerold naar Nederland. De oprichters vertellen over de strategische keuze voor de Nederlandse markt, de operationele voordelen van de nieuwe webshop en hun ambities voor verdere internationale groei in Europa en de Verenigde Staten.

Kunt u iets meer vertellen over de geschiedenis van Baukjen?

“Baukjen werd ruim tien jaar geleden in Londen opgericht door ons [Baukjen de Swaan Arons en Geoff van Sonsbeeck, red.]. Het uitgangspunt was om kleding te ontwerpen die vrouwen seizoen na seizoen willen blijven dragen, moderne, veelzijdige kleding die echt onderdeel worden van een garderobe. In de loop der jaren is Baukjen uitgegroeid tot een merk waarin stijl en verantwoordelijkheid nauw met elkaar verbonden zijn. Vandaag behoort Baukjen met een B Corp-score van 153,6 tot de best scorende mkb mode B Corps wereldwijd en ontvingen we de United Nations Climate Action Award.

Voor ons begint duurzaamheid bij ontwerp. Wanneer een kledingstuk goed ontworpen is en jarenlang gedragen wordt, verandert automatisch ook de impact ervan.”

Zien we Nederlandse en Britse invloeden terug in de ontwerpen?

“Die combinatie zit echt in het DNA van het merk. Baukjen is opgericht in Londen, maar heeft duidelijke Nederlandse wortels via de oprichters.

De Londense invloed zie je in de elegantie en het idee van kleding die werkt in het dagelijks leven. Het Nederlandse komt eerder terug in de helderheid van het ontwerp: strakke lijnen, functionaliteit en die zekere ingetogenheid. Die balans zorgt voor collecties die verfijnd aanvoelen, maar tegelijkertijd heel draagbaar blijven.”

De webshop uitbreiding naar Nederland is een feit. Wat betekent deze stap voor het merk?

“Nederland voelt voor Baukjen als een natuurlijke eerste stap in Europa. Naast de Nederlandse roots van de oprichters, maar ook omdat we hier al jaren een sterke en loyale klantenbasis hebben.

Met de lancering van onze Europese webshop kunnen klanten nu bestellen zonder invoerrechten of douane formaliteiten. Dat maakt het voor ons mogelijk om Europese klanten veel directer te bedienen en onze aanwezigheid in Europa verder op te bouwen.”

Wie is de Baukjen-klant?

“De Baukjen-klant is een moderne vrouw die stijl belangrijk vindt, maar ook steeds bewuster kijkt naar waar en hoe kleding wordt gemaakt.

Ze heeft vaak een druk leven en zoekt kleding die haar ondersteunt, stukken die zowel comfortabel als verfijnd zijn en die ze op verschillende momenten kan dragen.

Onze collecties zijn daarom ontworpen als bouwstenen voor haar garderobe: kleding die makkelijk combineert en die relevant blijft, ook voorbij één seizoen.”

Welke landen staan nog op de wensenlijst?

“Europa is een logische volgende stap voor Baukjen. Na Nederland kijken we onder andere naar Frankrijk, Spanje en de Scandinavische landen, waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt in hoe consumenten naar mode kijken en wat ze verwachten van een mode merk.

Daarnaast hebben we recent ook onze lancering in de Verenigde Staten gerealiseerd, waar we een sterke groeiende interesse zien in premium mode die stijl en verantwoordelijkheid combineert.”

Kunnen we in de toekomst ook eigen winkels verwachten?

“Dat is zeker iets waar we op termijn naar kijken. Tegelijkertijd zijn we een self-funded bedrijf en vinden we het belangrijk om zorgvuldig en verantwoord te groeien.

Voor nu ligt de focus vooral op onze online aanwezigheid en op samenwerkingen met geselecteerde retailers die het merk op de juiste manier kunnen presenteren.”

Kunnen retailers de collectie inkopen?

“Voor Europa staan we zeker open voor samenwerkingen met retailers die onze visie op moderne en verantwoorde mode delen en die het Baukjen-merk op een manier kunnen vertegenwoordigen die past bij het merk.”

Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?

“Onze ambitie is om collecties te blijven ontwerpen waar vrouwen jarenlang plezier van hebben, kleding die relevant blijft en die een vaste plek krijgt in een garderobe.

Daarnaast blijven we ook continu investeren in nog verdere verduurzaming en transparantie binnen onze supply chain. De afgelopen jaren hebben we sterke en consistente groei gezien, met een stijging van bijna 50 procent in onze online business vorig jaar. Die ontwikkeling willen we internationaal verder voortzetten.”

Dit interview is schriftelijk afgenomen.