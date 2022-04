Netflix serie Bridgerton beïnvloedt mode verkoop

De Netflix serie Bridgerton oefent invloed uit op de Nederlandse mode verkoop, zo blijkt uit onderzoek van Nederlandse verkoopcijfers door Klarna. De verkoop van kleding en accessoires in de stijl van de serie, die zich afspeelt in het ‘regency’ tijdperk in Groot-Brittannië, zijn in Nederland sterk gestegen sinds de release van het tweede seizoen afgelopen maand, zo meldt de betaaldienst in een persbericht dat het deze week deelde. Rond de lanceringen van zowel het eerste als het tweede seizoen waren er verkooppieken zichtbaar, maar vooral sinds de verschijning van het tweede seizoen, dat afgelopen maart in premiere ging, heeft de Nederlandse consument zich laten beïnvloeden door de mode uit de serie.

De verkoop van empire jurken groeide tussen januari en maart van 2022 een explosieve 1.554 procent. Ook stoffen haarbanden en korsetten groeiden in populariteit, respectievelijk werden deze stuks 440 en 117 procent meer verkocht, zo blijkt uit het onderzoek.

Ook retailers merken de invloed van de serie. Bij Hunkemöller was een nieuw gelanceerd korset vorige week direct uitverkocht, zo deelt PR-manager Janine Kaatee aan Klarna.

Naar de groei van de populariteit van deze stukken wordt ook wel verwezen als de ‘regencycore’ en ‘royalcore’ trends. Ook modemerken spelen hierop in: in maart lanceerde schoenenmerk Malone Souliers nog een capsulecollectie in samenwerking met Netflix en Shondaland, de makers van Bridgerton, die geheel geïnspireerd was op de belangrijkste looks uit de serie. Ook Stradivarius bracht eind maart een Bridgerton x Stradivarius collectie uit in het thema van de serie.