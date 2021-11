Felle kleuren, knaldrang en hybride workwear: Dit was de mode van 2021 volgens Lyst

Aan het begin van 2021 wist nog niemand wat het jaar zou brengen. Wat echter wel al vast stond is dat modezoekmachine Lyst traditiegetrouw aan het einde van het jaar de grootste trends van het jaar opsomt in de ‘Year in Fashion’-lijst. FashionUnited licht de belangrijkste uit.

De voorspellingen voor de mode van 2021 liepen vrij ver uit elkaar nog voordat het jaar was begonnen. Zouden mensen gaan voor kleding waarin ze zich veilig en beschermd voelden, compleet met neutrale kleuren, of zou het een uitspatting zijn? Het laatste, een voorspelling van de Amerikaanse modezoekmachine, bleek uit te komen. Op nummer één staat namelijk ‘dopamine dressing’, de trend waarbij kleding die vreugde brengt wordt gekozen boven alles. Tussen april en augustus dit jaar stegen de zoekopdrachten bij Lyst naar felgekleurde en uitgesproken items met 191 procent. Tussen maart en augustus steeg ook de vraag naar uitgesproken sieraden met 545 procent.

Dat de zoektocht naar vreugde leidende was, is ook verweven in de knaldrang die overduidelijk terug te zien is. Een van de grote trends is namelijk uitgaanskleding. Het moment dat coronaregels enigzins versoepelden, steeg de vraag naar ‘uitgaanskleding’. A la roaring twenties was de vraag naar korte jurken en rokken opeens heel hoog, met de zoekopdrachten ervoor 221 procent hoger gedurende het jaar. De vraag naar hoge hakken nam vanaf mei consequent toe en in die maand nam het aantal zoekopdrachten naar ‘disco heels’ met 233 procent toe.

Hybride werken bleek here to stay. Waar de mode op kantoren al jaren steeds meer casual wordt, moest het nu een draai maken naar hybride - geschikt voor thuis en op het kantoor. Steeds meer werknemers kleedden zich in een relaxte, smart-casual versie van het normale kantoor uniform. Zo steeg in augustus de vraag naar oversized pakken met 109 en sinds juli is de vraag voor broeken met wijde pijpen gestegen met 87 procent.

Royalcore en Y2K: Lyst’s Jaaranalyse 2021

2021 was een jaar waarin mensen meer en meer online waren, mede door de lockdowns en het thuiswerken. Maar er gebeurde meer online, trends werden er geboren. Zo ontstond de trend voor Y2K mode op Tiktok door Gen Z. De trend focust op de nostalgie van het begin van het millennium. De zoekopdrachten voor Y2K namen in vergelijking met vorig jaar met 389 procent toe. Het zorgde ook voor een opleving van de ‘it bag’ van de jaren 2000: Fendi’s Baguette Bag. Consumenten zochten 290 procent vaker naar de iconische tas gedurende dit jaar.

Beeld: Via Fendi, de nieuwe Fendi Baguette bag

Een invloed op 2021 valt niet te negeren: de serie Bridgerton. De serie speelt zich af in de regency periode in Groot-Brittannië die van 1795 tot 1837. De serie gemaakt door bekende televisieproducer Shonda Rhimes was meteen een hit en dit was te zien in de mode. Het triggerde de trend: regencycore en royalcore. Binnen een week na de lancering van de show namen de zoekopdrachten naar korsetten toe met 23 procent. De term regencycore werd zo populair dat het tot de dag van vandaag 105.000 keer is genoemd op social media in 2021. Royalcore was een latere trend in het jaar mede dankzij Bridgerton, maar ook vanwege meerdere series over koninklijke huizen. Zo werd bijvoorbeeld de trend geboren om een zelfde soort ketting te dragen zoals de wijlen Anne Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik de achtste. Het gaat hier om een parelketting met de initiaal B er aan. Consumenten zochten ook 24 procent vaker op de term ‘tudor’ (een van de koninklijke families van Groot-Brittannië uit het verleden) gedurende de zomer.

Deze trends voorspelt Lyst voor 2022

Lyst blikt zelfs al even vooruit naar 2022. Aangezien de mode zoekmachine voor 2021 in de goede richting zat, delen we alvast wat inzichten voor komend jaar. Met de hoeveelheid ruimtereizen die 2021 heeft gezien en die doorgezet worden in 2022, verwacht Lyst dat de interesse in het ‘toekomstgerichte ontwerpen en technologieën’ zal toenemen. Ook zullen futuristische schoenen een trend zijn in 2021.

Een opmerkelijke voorspelling is die van multi-sensory kleding. Kleding die een nieuwe ervaring geeft door middel van textuur. Denk bijvoorbeeld aan veren, hout maar ook lammy. Vorig jaar aan de start van de pandemie werd al voorspeld dat men voor items zou gaan die zacht waren en comfort bieden. Deze sensatie was destijds belangrijk. De trend van multi-sensory kleding lijkt hier op voort te borduren.

2022 is ook het jaar waarin iconische ontwerper Phoebe Philo haar eigen merk lanceert. De verwachtingen zijn hoog en als het merk ook maar enigszins is zoals het erfgoed van de ontwerper, komt minimalisme terug. Ongetwijfeld zullen de Philophiles, de trouwe fanbase van Philo, halsreikend uitkijken naar het debuut.

Last but not least een belangrijke ontwikkeling: werkoutfits zullen een combinatie worden van representatief en comfortabel. Consumenten zijn nog niet klaar om het comfort dat ze de afgelopen 18 maanden hebben ervaren op te geven terwijl ze terug gaan naar het kantoor. Een combinatie van goed gesneden pakken, met zachtere lijnen en materialen zorgen voor een verzorgde doch comfortabele uitstraling.

Als de voorspelling van Lyst uitkomt, wordt 2022 een goed jaar. Maar laten we dat voorlopig nog even afkloppen, gewoon voor het geval dat.