New York Fashion Week FW25 streetstyle: Rood, bont en luipaardprint

Dag in het teken van rood

NYFW FW25 Street Style Credits: NYFW FW25 Street Style/©Launchmetrics/spotlight

Animal Instinct

De herfst/wintereditie van New York Fashion Week is begin februari. Dan zien we hoe mensen de koudste tijd van het jaar modieus trotseren, zowel binnen als buiten de evenementenlocaties. Persoonlijke stijl is steeds populairder, maar we zien nog steeds hoe redacteuren, influencers en inkopers trends interpreteren.Wat is er op een grauwe februaridag een betere manier om op te vallen tussen de modeliefhebbers dan door van top tot teen felrood te dragen?Een aanwezige draagt een faux fur jas van Alice + Olivia in een patchwork van rode ruiten met zwarte Rene Caovilla laarzen en een zwart minaudière tasje.Een gast draagt een monochrome rode look met een oversized trui en sjaal, een geribbelde gebreide rok, rode pumps en een rode leren clutch. De look werd afgemaakt met opvallende gouden sieraden.Een aanwezige draagt een rode wollen mantel met ceintuur in jaren '60-stijl van Sandy Liang (SB model) met een witte cloche hoed, een witte sok, één rode kous en zwarte Mary Janes met dubbele bandjes van Sandy Liang.Een aanwezige in een lange rode blazer met één knoop van Alice + Olivia met onderkleding en laarzen in dezelfde kleur. Ze draagt daarbij de 'Marignan' tas van Louis Vuitton.

In navolging van de 'Mob Wives' look van vorig jaar, is een van de grootste trends van NYFW dat bezoekers luipaardprint jassen en andere kledingstukken in die print dragen.

DJ Leigh Lezark draagt een luipaardprint car coat over een contrasterende look met een zilveren hoodie en een zilveren minijurk van Christian Siriano. Dijhoge zwarte platformlaarzen en een tote bag maken de look compleet.Moderedacteur Constance White draagt een faux fur luipaardprint car coat met een sjaal in een contrasterende luipaardprint over een zwarte legging en een gebrande oranje blouse. White maakt de look af met Ugg laarzen.Een aanwezige draagt een klassieke getailleerde luipaardprint jas met een bijpassende ceintuur over zwarte onderkleding en zwarte lange laarzen. Ze maakt de look af met een zwarte clutch.

Een aanwezige draagt een jumpsuit met col en gedrapeerde luipaardprint, met handschoenen onder een zwarte bontjas.

Rokjesdag

Bontgevoel

Jonge bezoekers creëerden individuele looks en verwierpen jeans ten gunste van lange rokken, gecombineerd met sportieve items voor een 'blokette core' gevoel.Mode-editor Anahita Moussavian draagt een lange, glinsterende zilveren plooirok met een Mitchell & Ness x Supreme sportjack, een Judith Leiber 'mand met rozen' handtas en met veren versierde, kristalbezette schoenen.Een bezoeker draagt een lange, roze satijnen gelaagde rok onder een koraalroze kort nepbontjasje over een lichtroze hoodie. Roze pluizige sokken en gele sandaaltjes met bandjes maakten de look af.Een showbezoeker draagt een lichtroze lange rok met een geplooide voorkant onder een Mongools bontjasje met ombré-kleuren. Voor accesoires: 'Naked Wolfe' roze en witte platform sneakers en een Coach handtas.Anahita Moussavian draagt een lange, wijde roze taffeta rok met een oversized strik van Coach, een trui met bloemenprint van Holiday Emma Mulholland en een Skyline beanie. Ze draagt daarbij een roze Aldo Barbie handtas met strass-steentjes.

De ontwikkeling van nepbont heeft enorme sprongen gemaakt, waarbij chemische formules vaak worden vervangen door plantaardige alternatieven. Niets voor PETA om hier tegen te protesteren, terwijl de bezoekers het lekker warm hebben.

In De Trend

Een Alexander McQueen schapenleren jas met overdreven schouders. Laarzen van Louis Vuitton en handtas van Hermès.Een model draagt een korte jas van Diesel in ombré geverfd blauw en wit synthetisch langharig bont, zwarte flared pants en loafers met dubbele gesp van Sandro.Gabby Cadet draagt een lange nepbontjas en een cargo broek met zakken van A.W.A.K.E. Mode, tas van Who Decides War.Influencer Marina Ingvarsson in een kameelkleurige lange bontjas over een rugbyshirt, donkere denim jeans en een tas van Bottega Veneta.

Klassieke Amerikaanse Sportswear is dit seizoen het belangrijkste thema op de catwalk, wat zich vertaalt naar de straat met showbezoekers in een veelvoud aan trenchcoats, van klassiek tot modern met een twist.

Een aanwezige draagt de Altuzarra 'Billie' double-breasted trenchcoat van wol met ceintuur en de Altuzarra 'origami' schoudertas van leer met studs.

Kunstenares Jenny Walton draagt een unieke kaki trenchcoat met een lusvormige overlay in een lichtere kaki tint. Ze draagt daarbij een beige clutch en klassieke zwarte pumps.

Een aanwezige draagt een trenchcoat met gerafelde zoom en manchetten van Loewe en een bruine leren Saint Laurent tas met schapenvacht.

Mary Leest draagt een kaki trenchcoat over een aansluitende jurk in dezelfde stof, beide van Monse. Schoenen van Roger Vivier en een crossbody tas van Chanel.

Tassen Met Charme

Als het op handtassen aankomt, kiest het modevolk vaak voor dezelfde merken en stijlen. De afgelopen seizoenen zien we dat vrouwen steeds meer geneigd zijn hun tassen te personaliseren met charms. Deze week was geen uitzondering.

De Coach 'sketch print Tabby' tas is versierd met graffiti en charms.

Een aanwezige draagt een zwarte satchel versierd met charms verkrijgbaar via etsy.com.

De Louis Vuitton 'Cluny' tas was versierd met charms van Carissima.

De 'Midi New York' tote van bruin suède van DeMellier London was gedecoreerd met charms, waaronder enkele van Maison de Sabré.