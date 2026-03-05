Nieuw modeblad Shopwork Magazine en Martan maken zelfmaakmode ‘high end’

Zelf naaien hoeft niet truttig te zijn. Dat is de overtuiging van Anke Hofstra, voormalig danseres en oprichter van Shopwork Magazine, dat vanavond aan de Weteringschans officieel wordt gelanceerd. Het blad, dat tweejaarlijks verschijnt, bestaat voor een deel uit patronen met instructies en voor het andere deel uit verhalen. De invulling wordt per editie gegeven door een team van stylisten, art directors, schrijvers en één bekend Nederlands merk of een aanstormende ontwerper. “Het is makkelijk en hip - niet zoals de Knipmode of de Burda.”

Hofstra liep als hobbynaaister en creatieveling al even met het concept onder haar arm. “Diek (Pothoven) en Douwe (de Boer) van Martan waren meteen enthousiast”, vertelt ze over de eerste samenwerking. “Zij zijn de spil in het web van dit project.”

Designverhalen in Shopwork Magazine Credits: Shopwork Magazine

Blauwdruk

De opdracht aan de ontwerpers was om nieuwe designs te verzinnen die zelfs een beginnende naai(ster) kan begrijpen. Ze bedachten er tien. Ze vallen bijna uit het 192 pagina’s tellende modeboek als je het openslaat. “Je kunt de patronen losmaken en de rest lezen als een magazine”, vertelt Hofstra.

De verhalen op de pagina’s die volgen gaan over de wereld van de ontwerpers: over het hergebruikte tafellinnen waar Martan mee werkt, de techniek van damast, maar bijvoorbeeld ook over de filosofie van water, waar veel van het werk van het duo op is geïnspireerd. “Het is een soort blauwdruk geworden van waar zij als ontwerpers voor staan.” Zo moet er elk half jaar een nummer verschijnen met makkelijk te fabriceren zelfmaakmode en verhalen naar de merkfilosofie van een bekende naam.

Voor de uitgelichte ontwerper wordt Shopwork Magazine een manier om consumenten meer te bieden dan een kledingstuk alleen. Om hen zo aan zich te binden - een schaars goed in de mode. Met do-it-yourself (DIY)-kits kun je bovendien andere doelgroepen bereiken, stelt Hofstra. “Fans van een merk die misschien niet het budget hebben om de kleding kant-en-klaar te kopen, maar het wel zelf zouden kunnen maken van - bijvoorbeeld - een goedkopere stof.”

Andersom zijn die consumenten naarstig op zoek naar een hobby, denkt Hofstra. Naaien is zo’n passie die je goed kunt combineren met een drukke baan. De voorwaarde? “Het moet makkelijk zijn en modern genoeg om te dragen.” Volgens haar is dat precies waar de Knipmode en de Burda het laten afweten. Zo vult Hofstra een gat in de markt op.

Een patroon van Martan voor amateur-naai(st)ers Credits: Shopwork Magazine

Laagdrempelig design

In het nieuwe blad wordt de uitleg van de do-it-yourselfprojecten (DIY’s) kinderlijk eenvoudig uitgelegd met foto’s van de stappen. “In klassieke patroonmagazines staat alleen jargon. Dan sluit je een grote groep mensen die wel wil leren naaien uit.”

Bovendien gaat het om eigentijdse zelfmaakmode - designermode in plaats van stoffige confectie - van een gevestigd merk waarmee je te koop kunt lopen. Een merk als Martan, dat langzaam maar zeker naam maakt als ‘Hollands design’, met modeshows in Kopenhagen, een plek in de modetentoonstelling in het Scheepvaartmuseum en duurzaamheidsstunts zoals gerecyclede breisels uit de Amsterdamse fabriek Brightfiber.

DIY-beweging

Hofstra’s initiatief sluit aan bij een bredere zelfmaakmode-renaissance, zichtbaar in duizenden DIY-filmpjes op sociale media en een groeiende club oplettende merken die daar munt uit slaan; merken als Popflex van influencer Cassey Ho, waar je een naaikit voor een zomerjurk kunt kopen, en het nieuwe platform NAAI van AMFI-alumnus Tijn Roozen, dat alleen maar sewing kits aanbiedt. “Steeds meer influencers op Instagram en TikTok laten filmpjes zien waarin ze hun hobby’s beoefenen, zoals zelf naaien en upcyclen, maar ook houtbewerking en keramiek,” stelt Hofstra. “Mensen snakken naar iets nieuws en iets dat ze zelf kunnen doen; want op Netflix ben je na een tijdje wel uitgekeken.”

Hofstra kan die opmars verklaren aan de hand van haar eigen plezier in zelfmaakmode. Al haar hele leven is ze amateur - iets waar ze trots op is. “Bij zelfmaakmode kun je het ontwerp in precies de stof, kleur en pasvorm maken die jij voor ogen hebt." Zelf kleding maken geeft ook meer voldoening dan nieuwkoop, stelt de onderneemster. Je krijgt er meer waardering voor, stelt ze, “omdat je er dagen of zelfs weken mee bezig bent geweest. Daardoor ga je anders naar het materiaal kijken. Naar de tijd die erin zit. Naar de kennis die erachter schuilgaat.”

Stappenplan om zelf designerkleding te naaien. Credits: Shopwork Magazine

Met designer-zelfmaakmode wil Hofstra - en Martan, zegt ze erbij - het stof van het oude imago van amateurnaaien afvegen. “Alle kleding die over de runways komt aanlopen is zelfgemaakt,” zegt Hofstra. “Alleen leggen we door de afstand tot de productie dat verband vaak niet. Met dit project willen we DIY naar het niveau van high fashion tillen.”

Shop Work Magazine is verkrijgbaar via de eigen webshop en die van Martan. Van vrijdag 6 tot zondag 8 maart opent een pop-up aan de Weteringschans 269 (11:00-18:00) voor publiek, waar zowel het magazine als deadstock-stoffen van het merk te koop zijn.