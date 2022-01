Nieuwe modesamenwerking: Yeezy en Gap vormen trio met Balenciaga

Sloot Kanye West in 2020 nog een tienjarig samenwerkingscontract af tussen zijn modemerk Yeezy en de Amerikaanse keten Gap, nu wordt er een derde factor aan de formule toegevoegd: Balenciaga. De drie merken gaan samenwerken aan een kledinglijn die via Gap zal worden verkocht, zo blijkt uit een persbericht van Yeezy Gap - de merknaam waaronder West voor Gap ontwerpt.

West en Demna Gvasalia, hoofdontwerper bij Balenciaga, zijn al geruime tijd bevriend. De twee werkten ook al eerder samen: dit jaar werd Gvasalia aangesteld als creatief directeur voor een serie evenementen en presentaties rondom de lancering van Wests album Donda. Stijltechnisch zijn de twee een prima match: beiden houden van gedurfde volumes en vervreemdende beelden, en hun esthetiek houdt het midden tussen grootstedelijke streetwear en high fashion. Dat alles gaat straks in de mix met de toegankelijkheid van Gap.

Samenwerkingen tussen grote modemerken zijn de laatste jaren aan de orde van de dag: denk aan de gezamenlijke collecties van Fendi en Versace of Balenciaga en Gucci die de afgelopen jaren werden gelanceerd. Die collecties werden gekenmerkt door een soort mash-up van iconische items en logo’s. Een Fendi-tas werd bedekt met meanderende Fendi-logo’s en Versace’s kenmerkende Medusa-kop in goudkleur, een Balenciaga-sneaker werd bekleed met Gucci’s typische monogrammen op beige canvas.

De naam van het project, Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, suggereert dat de samenwerking tussen Yeezy, Gap en Balenciaga net iets anders in elkaar zal zitten: als een verlengstuk van het huidige partnerschap tussen Yeezy en Gap. De items uit die lijn, waaronder een ruimvallende capuchontrui en de ‘Round Jacket’ - een rond, gewatteerd jasje van dunne glanzende stof - gingen het afgelopen jaar als warme broodjes over de toonbank. Wat Balenciaga in zal brengen, is nog de vraag.

De eerste drop van Yeezy Gap by Balenciaga staat op de planning voor juni.