Nike lanceert eigen virtuele wereld .Swoosh

Sportmerk Nike lanceert een eigen platform met een virtuele wereld: .Swoosh. Het platform moet een nieuwe, inclusieve, digitale gemeenschap en ervaring zijn én een thuis voor Nike’s virtuele creaties, aldus het persbericht.

.Swoosh is een platform dat wordt ondersteund door Web3-technologie. Web3, of Web 3.0, wordt vaak beschouwd als de ‘volgende generatie’ van het internet met immersieve websites. (Meer over de metaverse en bijbehorende termen leest u in dit artikel). Het platform is te vinden op ‘welcome.swoosh.nike’. Op dit moment is het platform nog in beta-vorm, later deze maand zal de registratie open gaan. Het platform zal als eerste open gaan voor Nike-gemeenschappen in de Verenigde Staten en Europa.

Op .Swoosh wordt het voor deelnemers mogelijk om meer te weten te komen over virtuele creaties en deze te verzamelen. Deze creaties zullen veelal schoenen of shirts zijn die leden van het platform kunnen dragen in digitale spellen of immersieve ervaringen. “In sommige gevallen zullen leden toegang tot een fysiek product of evenement kunnen ontgrendelen,” aldus het persbericht.

Nike onthult in het bericht ook dat het merk in 2023 de eerste digitale collectie zal lanceren, beïnvloed door de gemeenschap van .Swoosh. Kort na de lancering van de eerste digitale producten zal Nike een wedstrijd uitschrijven waar deelnemers de kans krijgen een virtueel product te ontwikkelen samen met Nike.