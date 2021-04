Nike treft schikking met productiebedrijf van de ‘Satan-schoen’

Nike treft een schikking met het Amerikaanse productiebedrijf MSCHF Product Studio, dat meldt NU.nl. Het bedrijf kwam onder vuur te liggen na productie van de zogenoemde Satan-sneaker in samenwerking met rapper Lil Nas X. Een rechter beoordeelde dat Lil Nas X en MSCHF Product Studio een inbreuk maakten op het handelsmerk van de schoenengigant.

Wat er precies in de schikking is afgesproken, is niet bekend. Nike laat wel weten dat MSCHF Product Studio akkoord is gegaan met het organiseren van een terugroepactie van de sneakers. De advocaten van het productiebedrijf hebben tevens nog niet gereageerd, zo is te lezen in berichtgeving van NU.nl.

Rapper Lil Nas X lanceerde in maart de zogenoemde bloedschoen die veel weg had van de klassieke Nike Air Max 97. Het leek daardoor in eerste instantie om een samenwerking met Nike te gaan. Echter liet de schoenengigant al snel weten hier niks mee te maken te hebben. De schoen bevat een pentagram-symbool, een omgekeerd kruis en een verwijzing naar een passage in de Bijbel waarin Satan wordt aangehaald. Bovendien zou er menselijk bloed in de zool van de schoen zijn verwerkt.

Van het ontwerp waren 666 paren beschikbaar en kostten 1018 dollar (865 euro). De verkoop van de schoen werd in begin april 2021 stilgelegd.