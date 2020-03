Onderzoek Stylight: dit zoeken millennials in een bruidsjurk

Met de (letterlijk en figuurlijk) aanstormende lente is ook het bruiloftsseizoen in aantocht. Vooral millennials, geboren tussen 1980 en 1996, stappen de komende jaren in het huwelijksbootje. In wat voor outfit? Modezoekplatform Stylight deed onder zijn twaalf miljoen gebruikers wereldwijd onderzoek naar de ins en outs van millennial-bruidskleding. Conclusie: de bruidsjurk (of broek) is steeds vaker online gekocht, geschikt voor meerdere gelegenheden, en betaalbaar.

Allereerst rapporteert Stylight een stijging van maar liefst 351,8 procent in clicks op bruidskleding in de loop van 2019. Dat toont aan dat bruiden steeds vaker online zoeken naar een outfit voor de grote dag. Die gegevens onderstrepen de vondsten van de Amerikaanse online weddingplanner WeddingWire, dat vorig jaar maart al bewees dat millennials hun bruiloft steeds vaker digitaal plannen: zeker tachtig procent van de voorbereidingen worden online getroffen.

71 procent van de jurken die werden aangeklikt op Stylight zijn volgens het platform “makkelijk te dragen bij andere gelegenheden”. Het gaat dan vaak om modernere looks, overwegend in wit, maar in 20 procent van de gevallen in alternatieve kleuren. Populair zijn nude, zachtroze of taupe. Bruiden vinden het volgens Stylight vanuit duurzaamheidsoogpunt belangrijk dat de jurk meermaals gedragen kan worden en niet na een dag voor altijd in de kast verdwijnt.

Tot slot: de millennial-bruidsjurk is relatief betaalbaar. Volgens Stylight kosten de best bekeken jurken op het platform circa 890 dollar (omgerekend 781 euro). Ter vergelijking: in Nederland kostte de gemiddelde bruidsjurk in 2018 ongeveer twee keer zoveel .

Meer bruidstrends zijn te verwachten in april en mei, als ‘bridal season’ vol van start gaat.

