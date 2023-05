Ontwerper Duran Lantink onder zes finalisten van de Andam-prijs

De Nederlandse ontwerper Duran Lantink is finalist van de prestigieuze Andam Grand Prize voor jong talent. Hij neemt het op in een eindpresentatie op 29 juni tegen de merken Andreādam, Ester Manas, Gauchere, Gmbh en LGN Louis-Gabriel Nouchi. Dat maakt de organisatie van de Andam-prijs bekend in een persbericht.

Aan de basis van Lantinks werk staan vintage, tweedehands en deadstock. De ontwerper streeft ernaar nooit iets nieuws aan te schaffen voor zijn collecties. Voor de eindpresentatie stellen een aantal grote merken de benodigde hulpmiddelen beschikbaar. Zo mogen de ontwerpers bijvoorbeeld gebruikmaken van de stoffenvoorraad van Balenciaga en leersoorten en deadstock van Longchamp.

Eind februari maakte de organisatie al de negen gastjuryleden bekend, waarbij duurzaamheid ook een belangrijke rol speelde. Velen zijn activisten op gebieden als klimaatverandering, gendergelijkheid en mensenrechten.

De finalisten van de Andam Grand Prize maken, naast een jaar lang coaching van een modeprofessional, kans op een geldbedrag van 300.000 euro (eerste plaats) of 100.000 euro.

Dit jaar vindt de 34e editie van de wedstrijd plaats, met Chloé-topman, Riccardo Bellini als hoofdsponsor. "Samen met de jury waren we vooral onder de indruk van het niveau van creativiteit, savoir-faire en vakmanschap van deze getalenteerde groep finalisten, die ook sterke aandacht toonden voor de belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen van de toekomst in hun indrukwekkende collectiecollecties", aldus Bellini in het persbericht.