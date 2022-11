‘Ontwerper Rebecca Taylor onthult nieuw merk A’Court’

Modeontwerper Rebecca Taylor keert terug op het modespeelveld met een eigen label, A’Court genaamd. Dat meldt online modevakblad WWD, dat de preview van het merk in New York bijwoonde. Het vrouwenmodemerk wordt vandaag gelanceerd, beginnend met een collectie blouses, sjaals en jurken met een Victoriaanse toets.

Taylor vertrok in 2019 bij het gelijknamige label Rebecca Taylor, dat ze in 1996 oprichtte samen met zakenpartner Beth Bugdaycay. Volgens WWD keerde ze terug naar haar geboorteland Nieuw-Zeeland, waar ze begon met de ontwikkeling van A’Court, dat Taylor zelf financiert.

De merknaam is tevens Taylors tweede naam, zo zegt ze tegen online modevakblad WWD. “Ik vind hem prachtig omdat hij niet als een jongens- of als een meisjesnaam klinkt, en ik een collectie wilde maken die meer weerspiegelt wie ik ben. Ik ben altijd een beetje een tomboy geweest.” In vergelijking met het merk Rebecca Taylor is A’Court meer androgyn, met recht gesneden overhemdblouses die voor de eerste campagne zijn gestyled met boyfriend-jeans. De kleding wordt in Nieuw-Zeeland en Italië geproduceerd.

De lancering van haar nieuwe merk komt twee maanden na de aankondiging van Vince Holding Corp., het moederbedrijf van het merk Rebecca Taylor, dat de activiteiten van dat label zullen worden stopgezet. Op de lanceringspagina van A’Court staat nadrukkelijk vermeld dat het nieuwe merk geen verband houdt met het label Rebecca Taylor.