Ook Milan Fashion Week gaat in september in fysieke vorm door

Nadat Paris Fashion Week vorige week de terugkeer van de fysieke modeweek in september aankondigde, volgt nu ook Milan Fashion Week. De organisatie achter de modeweek, Camera Nazionale della Moda Italiana, heeft dit aangekondigd.

De aankondiging werd gedaan tijdens het bekendmaken van het schema voor de digitale editie van Milan Fashion Week die van 14 tot en met 17 juli plaatsvindt.

Voorzitter van de Camera Nazionale della Moda Italiana, Carola Capasa, in het bericht: “Digital Fashion Week is ontstaan als een reactie op het social distancing en de beperking van het reizen vanwege de huidige gezondheidscrisis wereldwijd, maar het wil ook een dynamische oplossing zijn voor de complexiteit van het heden.” Milan Fashion Week in september zal digitale evenementen gebruiken als een creatieve tool om de fysieke shows te ondersteunen.