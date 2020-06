Groen licht voor september fashion week, zal de modeweek herleven?

Londen - De industrie slaakte een zucht van opluchting toen Parijs woensdag aankondigde dat de modeweek in september doorgaat. De maand van de internationale catwalkspresentaties en showrooms kan na een door Covid-19 geteisterd seizoen weer opbloeien.

Nog geen twee maanden geleden hadden retailers en merken te maken met enorme voorraadproblemen, geannuleerde bestellingen, gesloten winkels en personeel dat (tijdelijk) thuis zat met overheidssteun. We waren getuige van een exponentiële groei van de e-commerce verkoop, terwijl niet-essentiële goederen, waaronder mode, de grootste verliezen leden sinds de crisis in 2008.

Pandemiebestendige merken en retailers navigeerden door de crisis, terwijl anderen de deuren moesten sluiten en hun broodwinning verloren. Kleinere merken en opkomende ontwerpers hadden vooral veel te lijden, want velen hadden onvoldoende middelen of steun om operationeel te blijven. Als een gevestigde gigant als Barneys geen financiering kon krijgen om open te blijven, hoe kon een kleine, zelfgefinancierde ontwerper dan deze ongekende tijden overleven? De waarheid is dat dat velen de moeilijkheden niet hebben doorstaan.

’The show must go on' is het motto dat nu weer heerst in de industrie, en om opnieuw te bloeien moeten bedrijven sterker en slimmer opereren. Voor merken die hun post-crisis werkwijze niet aanpassen, zal opluchting van korte duur zijn. Er moeten sterke digital first-strategieën worden ontwikkeld en product-, activa- en verkooptools moeten op meerdere platformen beschikbaar zijn. Een groot deel van het inkoopbudget van de detailhandel zal naar verwachting online worden besteed.

Niet veel merken kunnen het zich veroorloven om iets anders dan anders te doen

De eerste digitale editie van London Fashion Week wordt binnenkort gevolgd door een digitale Paris Fashion Week (9-13 juli) en Milan Fashion Week (14-17 juli). Modemerken zullen lessen trekken uit wat wel en niet werkt en dat meenemen in de showvoorbereidingen voor september. Terwijl sommige luxespelers zoals Saint Laurent , Burberry , Dior en Fendi een fysieke modeshow zullen geven buiten de traditionele modeweek om, kunnen kleinere merken en ontwerpers zich vaak niet veroorloven een eigen plan te trekken, omdat ze grotendeels afhankelijk zijn van het aantal inkopers en de pers die aanwezig is [op de modeweek].

Hoewel de modeweken van New York en Parijs hoogstwaarschijnlijk kleiner zullen zijn dan voorheen, zijn de diensten van bedrijven achter de schermen - modellen, agenten, stylisten, visagisten, productiebedrijven, hotels, catering en reisorganisaties - weer nodig. Bovenal is er nog geen online modeshow geweest die dezelfde impact en ‘buzz’ heeft weet te creëren die gewoonlijk door een live presentatie wordt gegenereerd.

Een kleiner fashion week publiek

Het is aannemelijk dat er minder publiek op de modeweek zal zijn, met minder pers en inkopers: corporate retailers zullen geen hele inkoopteams sturen zoals zij in het verleden deden. En juist die minder grote producties zullen een intiemere setting creëren. Als graadmeter voor succes wordt vaak gekeken naar de verspreiding van de fashion week content, het liefst met zoveel mogelijk social media-aandacht. September zou een representatie kunnen zijn van de vertraging [van de industrie] waar velen openlijk om hebben gevraagd, waarbij de aandacht niet alleen uitgaat naar transacties, maar naar het kunstenaarschap van nieuwe collecties en de visie van de ontwerper. Het zal minder clicks en coverage opleveren, maar meer betekenis, integriteit en hopelijk iets speciaals weerspiegelen. Celebrity front row chaos lijkt niet meer bij het huidige sentiment te passen; het creëert de verkeerde 'buzz' en versterkt de ruis die de industrie juist wil verminderen.

Een lokalere modeweek zal gelijkmoedigheid creëren bij de modemerken en huizen en geeft een nieuwe generatie ontwerpers en vernieuwers de kans en ruimte te experimenteren, en te worden gehoord.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk.