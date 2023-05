Ook We Fashion tekent Pakistan akkoord

Nadat de Duitse modegroep Hugo Boss zich bij de groep modebedrijven voegt die het Pakistan akkoord tekenden, doet We Fashion dat ook. Dat maakt We Fashion bekend in een persbericht.

“Bij We Fashion geloven we dat we door middel van samenwerkingen in de keten tot het beste resultaat komen. We zien het Pakistan Akkoord dan ook als een logische en belangrijke volgende stap in het beschermen van de arbeiders in de keten. We kijken ernaar uit om het succes van Bangladesh uit te breiden naar onze leveranciers in Pakistan’’, aldus Joost de Bont, hoofd duurzaamheid bij We Fashion, in het persbericht.

Het Pakistan akkoord is een overeenkomst tussen merken en detailhandelaren, en twee wereldwijde vakbonden. Het borduurt voort op het Bangladesh akkoord en is een juridisch afdwingbare overeenkomst op het gebied van gezondheid en veiligheid tussen vakbonden en modemerken.