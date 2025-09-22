Ophef over Zeeman-campagne: Juwelier sleept discounter voor de rechter

Waar Zeeman op veel lof kon rekenen op de recente campagne omtrent de lab grown diamond, was de juweliersbranche minder enthousiast. De campagne draait om ‘diamonds are for everyone’ en een lab diamant en een hanger voor maar 29,99 euro. Zeeman wil hiermee onnodige kosten weghalen en diamanten democratiseren. De onvrede over de campagne heeft er zelfs voor gezorgd dat Nederlandse juwelier Gisser een kort geding is gestart.

Gisser reageerde al snel op de campagne van Zeeman. “In een campagne waarin een labdiamant van 29,99 euro werd vergeleken met een zogenaamd vergelijkbaar product bij een juwelier van “vaak meer dan 300 euro”, werd een hele beroepsgroep weggezet als overprijsd en misleidend. Een framing die niet alleen onjuist is, maar ook schadelijk voor een beroepsgroep die hoofdzakelijk bestaat uit zelfstandige (familie)bedrijven die dagelijks staan voor vakmanschap, vertrouwen en kwaliteit”, zo is te lezen op LinkedIn.

Gisser is zelfs naar Zeeman gestart waarop naar eigen zeggen de misleidende vergelijking is verwijderd uit de campagne. “Het kwaad is al geschied. De suggestie dat juweliers hun klanten structureel te veel laten betalen, ondermijnt het vertrouwen dat juist de basis vormt van onze branche.” Dus komt er een kort geding. Retailtrends meldt dat de zaak op vrijdag 26 september dient. Gisser wil vooral een rectificatie en excuses aan de juwelierssector.

Veel juweliers vielen over de campagne van Zeeman. FashionUnited vroeg Zeeman twee weken geleden al om commentaar, maar die mogelijkheid sloeg de discounter af. Juweliers zijn van mening dat ze hetzelfde product voor dezelfde prijs kunnen maken. Omdat sieraden vaak echter gemaakt worden met grotere lab diamanten en in goud gezet worden, zijn de prijzen hoger. Dit is echter geen goede vergelijkbare basis als hier de Zeeman-diamant tegenover wordt gezet. “Het eindproduct is wezenlijk anders.”