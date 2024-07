Oranjekoorts: Catwalklooks van de afgelopen tijd om inspiratie op te doen

Het Nederlands elftal speelt vanavond in de halve finale van het EK in Dortmund tegen het Engelse voetbalteam. Wie een blik op het straatbeeld werpt, ziet het meteen: oranjekoorts heerst.

Dit is niet zonder reden. Dit is de eerste keer in twintig jaar dat Nederland in de halve finale van het EK staat. En als Nederland wint wordt het de eerste keer in 36 jaar dat het team in de finale van het EK voetbal staat.

Om alvast in de sferen te komen voor de wedstrijd, duikt FashionUnited in de catwalkarchieven naar de beste oranje looks. Ter inspiratie: oranje catwalklooks van het afgelopen seizoen.

Walter Van Beirendonck SS25 - Look 15

Walter Van Beirendonck SS25-collectie met G-Star look 15Credits: Launchmetrics Spotlight

De Belgische ontwerper Walter Van Beirendonck heeft zijn krachten gebundeld met het van oorsprong Nederlandse denimmerk G-Star tijdens Men's Fashion Week in Parijs.De SS25 collectie is een uiting van onder meer denim-experimenten en avant-gardistische ontwerpen.

032C SS25 - Look 42

Oranje trui en broek van 032C SS25 catwalkshow look 42 Credits: Launchmetrics Spotlight

Het modelabel van het gelijknamige tijdschrift 032C laat een simpele maar effectieve, oranje look zien op het officiële programma van de Paris Fashion Week.

Ahluwalia SS24 - Look 31

Oranje jurk en laarzen tijdens Ahluwalia SS24 show look 31 Credits: Launchmetrics Spotlight

Ontwerper Priya Ahluwalia gebruikt vaak kleur om op te vallen. Zo ook de kleur oranje. Look 31 van de SS24 show is een oranje versierde jurk met oranje laarzen.

Acne Studios AW24 - Look 11

Acne Studios AW24 Look 11 Credits: Launchmetrics Spotlight

Het Zweedse modehuis Acne Studios laat tijdens zijn AW24 show tijdens Paris Fashion Week zien dat ready-to-wear catwalklooks zeker als inspiratie kunnen dienen voor oranjefans.

Benetton SS24 - Look 9

Credits: Benetton SS24 look 9 - Launchmetrics Spotlight

Benetton toont tijdens Milan Fashion Week een gehaakte little orange dress zien dat moeiteloos speelt met kleur, vorm en materiaal.

David Koma SS24 - Look 41

David Koma SS24 look 41 Credits: Launchmetrics Spotlight

David Koma laat tijdens de SS24 show een gelaagde oranje look zien - passend bij het wisselvallige weer in Nederland.

Missoni SS24 - Look 30

Missoni SS24 - transparante oranje laagjes over elkaar heen met oranje lak hakken Credits: Launchmetrics Spotlight

Missoni toont tijdens Milan Fashion Week ook een gelaagde look. Te weten: transparante oranje laagjes over elkaar heen met oranje lak hakken.

Li-Ning SS24 - Look 27

Li Ning SS24 look 27 Credits: Launchmetrics Spotlight

Het Chinese modehuis Li-Ning laat tijdens Paris Men's Fashion Week SS24 een kleurrijk feestje zien. Look 27 is een bijna volledig oranje look - alleen de accessoires zijn een andere kleur.

Loewe SS24 - Look 32

Loewe SS24 Credits: Launchmetrics Spotlight

Een simpel oranje vest. Dit toont Loewe-ontwerper Jonathan Anderson tijdens zijn SS24 damesmode show met look 32.

Patou SS24 - Look 10, 12 en 31

Patou SS24 show Look 10 Credits: Launchmetrics Spotlight

Patou SS24 look 12 Credits: Spotlight Launchmetrics

Patou SS24 show look 31 Credits: Launchmetrics Spotlight

Het Franse modehuis Patou (ook bekend als Jean Patou of Jean Patou Paris) laat tijdens Paris Fashion Week SS24 drie oranje outfit sets zien ter inspiratie.

John Richmond SS24 - Look 31

John Richmond SS24 show look 31 Credits: Launchmetrics Spotlight

Engels modeontwerper John Richmond laat tijdens zijn SS24 show tijdens Milan Fashion Week een luchtige oranje jurk zien, gemaakt in Italië.

Wood Wood SS24 - Look 13, 15 en 17

Wood Wood SS24 show look 17 Credits: Launchmetrics Spotlight

Wood Wood SS24 Credits: spotlight

Wood Wood SS24 Credits: Spotlight

Wood Wood laat tijdens Copenhagen Fashion Week drie eigentijds oranje mode zien. Het modemerk heeft winkels in Berlijn, Londen, Aarhus en Kopenhagen, en een online winkel.

William Fan SS24 - Look 13

William Fan SS24 show look 13 Credits: Launchmetrics Spotlight

William Fan SS24 laat met look 13 een lange oranje jas zien, gestyled met gouden schoenen (die dezelfde kleur heeft als de trofee) en een bijpassende doorzichtige tas.

Studio 189 SS24 - Look 2

Studio 189 SS24 show look 2 Credits: Launchmetrics Spotlight

De SS24 show van het Ghanese merk Studio 189 laat speelde mannenmode zien tijdens SS24. Te weten: een oranje pak in dierenprint.

Mark Fast FW24 - Look 28

Mark Fast FW24 show look 28Credits: Launchmetrics Spotlight

De Londense ontwerper Mark Fast toont 'Galaxy Beyond', zijn FW24 show in het teken van Space Age en luxe comfort. Zo bestaat look 28 uit een zilveren hoge laarzen en een luxe maar comfortabel uitziende oranje jurk.