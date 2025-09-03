& Other Stories onthult nieuwe branding onder leiding van Jonathan Saunders

Mode- en lifestylemerk & Other Stories, onderdeel van de H&M Group, presenteert een nieuwe branding en de eerste ontwerpen van de onlangs aangestelde creatief directeur Jonathan Saunders.

De Britse ontwerper Saunders, die in april bij & Other Stories begon om het merk naar een volgende groeifase te leiden, onthult een nieuwe ‘merkuitstraling’. Deze omvat een nieuw logo met een opvallend hoofdlettergebruik, dat afwijkt van het vorige handgeschreven ontwerp. Ook introduceert hij een nieuwe tone of voice met een ‘frisse benadering van creatieve expressie, design en styling’.

& Other Stories AW25 – September collectie Credits: & Other Stories, gefotografeerd door Oliver Hadlee Pearch

“De herfstcampagne viert kleding voor alledaagse momenten, ontworpen om individualiteit te inspireren”, legt Saunders uit in het persbericht. “De nieuwe merkidentiteit combineert nostalgie met moderniteit en markeert een spannend nieuw hoofdstuk voor & Other Stories.”

Het ‘eerste hoofdstuk’ van de herfst/wintercollectie wordt omschreven als ‘moderne nostalgie’. De collectie is geïnspireerd op de jaren zestig, zeventig en negentig en verkent ‘progressieve silhouetten, vintage-geïnspireerde texturen en een vloeiende attitude, gecombineerd met technische stoffen’ zoals mohair, leer met krokodillenprint, jacquard en corduroy.

& Other Stories AW25 – September collectie Credits: & Other Stories AW25, gefotografeerd door Oliver Hadlee Pearch

& Other Stories voegt toe dat de ‘vernieuwde alledaagse kledingstukken met een luxe uitstraling’ zijn ontworpen voor ‘individuen die zelfexpressie omarmen’. Deze individualiteit komt tot uiting in de styling, ‘waar jeugdige energie wordt geuit door nonchalante laagjes en onverwachte combinaties’.

Hoogtepunten uit de septembercollectie zijn onder andere een luxe bomberjack van leer met krokodillenprint, gecombineerd met een corduroy broek en een trui met halve rits. Daarnaast zijn er getailleerde ronde of kokerrokken met blouses met sjaaldetails en nonchalante wollen jassen, en pluizige mohair truien met denim. De accessoires bevatten subtiele nostalgische elementen, van brillen met een seventies-tintje tot grove gouden kettingen en leren tassen geïnspireerd op bowlingtassen.

& Other Stories AW25 – September collectie Credits: & Other Stories AW25, gefotografeerd door Oliver Hadlee Pearch

& Other Stories AW25 – September collectie Credits: & Other Stories AW25, gefotografeerd door Oliver Hadlee Pearch

& Other Stories AW25 – September collectie Credits: & Other Stories, gefotografeerd door Oliver Hadlee Pearch