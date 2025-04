& Other Stories stelt Jonathan Saunders aan als Chief Creative Officer

& Other Stories benoemt Jonathan Saunders tot Chief Creative Officer. Hij treedt in de eerste helft van 2025 in functie en gaat de algehele creatieve koers van het merk leiden. Dit meldt het merk, dat deel uitmaakt van de H&M Group, in een persbericht aan FashionUnited.

Samenvatting Jonathan Saunders is benoemd tot Chief Creative Officer van & Other Stories en start in de eerste helft van 2025.

Saunders brengt uitgebreide ervaring mee uit functies bij Diane von Furstenberg, Pollini en als consultant voor merken zoals Calvin Klein en Louis Vuitton.

& Other Stories verwacht dat Saunders' creatieve leiderschap en zijn inzicht in hedendaagse mode cruciaal zullen zijn voor de volgende fase van het merk.

Saunders is een Britse ontwerper met een sterke reputatie in creatieve strategie en leiderschap binnen de internationale mode-industrie. Eerder bekleedde hij functies als Chief Creative Officer bij Diane von Furstenberg en Creative Director bij Pollini. Daarnaast werkte hij als consultant voor merken als Calvin Klein, Tiffany & Co., Chloé, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Pucci en Marc Jacobs. Zijn eigen label staat wereldwijd bekend om het innovatieve gebruik van kleur en print.

Lina Söderqvist, Managing Director van & Other Stories, reageert enthousiast op de komst van Saunders: “Jonathan brengt een verfijnde mix van creativiteit en passie mee. Zijn betrokkenheid en creatieve leiderschap, gecombineerd met een diepgaand begrip van hedendaagse mode, zullen een sleutelrol spelen in de volgende fase van het merk. We kijken ernaar uit om samen te werken en ik heet hem van harte welkom.”

Saunders deelt zijn enthousiasme over zijn nieuwe rol: “Ik kijk ernaar uit om met & Other Stories en de H&M Group te werken aan deze nieuwe fase. Doordacht en expressief design dat tegelijkertijd toegankelijk is, heeft enorme kracht in deze snel veranderende industrie.”

& Other Stories is een wereldwijd modemerk dat in 2013 werd gelanceerd en een breed scala aan ready-to-wear, schoenen, tassen, accessoires en beautyproducten aanbiedt. Het merk heeft fysieke en online winkels in Europa, Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten en is onderdeel van de Zweedse modegroep H&M Group.