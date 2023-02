Pantone onthult ‘levendig’ kleurenpalet voor Londen Fashion Week FW23

Kleureninstituut Pantone heeft onthuld dat ontwerpers tijdens de London Fashion Week een kleurenpalet zullen gebruiken vol met "frisse, levendige en stimulerende" kleuren, geïnspireerd door "onorthodoxe kleurencombinaties, die de vrijheid van zichzelf aanmoedigen en uitnodigen tot nieuwe gesprekken".

Het LFW FW23 kleur trendrapport onthult een "vrijgevochten assemblage van kleur" die een focus op unieke personalisatie en een verlangen om los te breken weerspiegelt. De kleuren van dit seizoen "verheugen zich in individualiteit en creativiteit" en combineren een behoefte aan aandachtzoekende levendige, vrolijke kleuren met "essentiële, maar verfijnde subtiele tijdloze tinten".

"Persoonlijke expressie en vrijheid van stijl banen de weg naar een toekomst vol kleurrijke mogelijkheden", verklaart Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute in een verklaring. "Het stimuleren van ons verlangen om anders te durven zijn en de wereld te laten zien wie we werkelijk zijn, kleurcombinaties voor LFW Herfst/Winter 2023/2024 worden gedefinieerd door een nieuwe free-style benadering gekenmerkt door geestige individuele looks, onconventionele combinaties en diepgaande kleurenmixen."

Pantone onthult "levendig" kleurenpalet voor LFW FW23

Beeld: Pantone; London Fashion Week Colour Trend Report FW23

Voor FW23 heeft het trend- en kleurenadviesbureau 10 kleuren geselecteerd die "een gevoel van vrijheid, spontane kleurexpressies" en "onorthodoxe kleurencombinaties" vieren, van dynamische tinten zoals sensueel rood en een oplichtend geel, tot subtiele en verfijnde tinten zoals een natuurlijk goudgroen en een roodbruin.

Pantone 16-1544 'Persimmon' is een honingkleurig koraal met "een delicate zoetheid".

Pantone 15-1624 'Conch Shell' is een onderscheidend roze "waarvan de innemende uitstraling zijn inhoud verloochent".

Pantone 18-1664 'Fiery Red' is een opwindende, sexy en sensuele tint.

Pantone 19-1337 'Fired Brick' is een roodbruin met "finesse en savoir-faire".

Pantone 13-0535 'Sharp Green' is een scherp geelgroen dat "expansief en uitbundig" is.

Beeld: Pantone; London Fashion Week Colour Trend Report FW23

Pantone 14-3921 'Lacecap Hydrangea' is een fris, bloemig blauw.

Pantone 14-0957 'Spectra Yellow' is een oplichtend geel dat spreekt tot "innovatie, verlichting en energie".

Pantone 16-0847 'Olive Oil' is een natuurlijk voedend goudgroen.

Pantone 19-3336 'Sparkling Grape' is een smaakvolle en boeiende kleur.

Pantone 16-4535 'Blue Atoll' is een watergedragen blauw dat uitnodigt tot gedachten aan een tropische ontsnapping.

Beeld: Pantone; London Fashion Week Colour Trend Report FW23

De 10 opvallende trendkleuren voor LFW worden gepresenteerd naast vijf nieuwe klassieke tinten, die "onopvallende tinten en tonen bieden voor een subtiele aanwezigheid", voegt Pantone toe.

Pantone 15-1216 'Pale Khaki' is een eigentijdse, veelzijdige tint.

Pantone 19-0414 'Forest Night' is een robuust groen dat "beschermende dekking" biedt.

Pantone 13-4108 'Nimbus Cloud' is een wispelturig, etherisch grijs.

Pantone 12-0703 'Seedpearl' is een licht getint fris gebroken wit.

Pantone 18-0202 'Lava Smoke' is een ondoordringbaar diep grijs "doordrenkt met gravitas".

Pantone onthult "vrolijk" kleurenpalet voor NYFW AW23

Het LFW-kleurentrendrapport van Pantone volgt op zijn kleurvoorspellingen voor de New York Fashion Week eerder deze maand, waarin stond dat ontwerpers zouden neigen naar heldere en vrolijke tinten om "grenzeloze zelfexpressie" aan te moedigen.

Het NYFW kleurenpalet voor AW23 bevatte kleuren als een levendige fuchsia, een ijzig groen, een helder geel, een zachte perziktint en een aards bruin, naast vijf klassiekers, van melkwit tot diepblauw en natuurlijk grijs.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.