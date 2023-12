Pantone roept ‘Peach Fuzz’ uit tot kleur van het jaar 2024 Door Caitlyn Terra bezig met laden... Mode Een ' Peach Fuzz' gekleurd ontwerp in de Zimmerman SS24 presentatie. Credits: Launchmetrics Spotlight

Kleureninstituut Pantone heeft de kleur van het jaar 2024 bekendgemaakt. Het instituut koos voor de kleur ‘Peach Fuzz’, die verdacht veel lijkt op de tint ‘Apricot Crush’ die instituten Coloro en WGSN vorig jaar al aankondigden voor 2024. Pantone omschrijft de kleur als ‘een velours-achtige perzikkleur die de geest, het lichaam en het hart verrijkt’. De warme tint benadrukt ‘een behoefte voor samenzijn’ en biedt ‘een nieuwe manier voor zachtheid’. Pantone zegt dan ook dat de kleur ‘een gevoel van tederheid brengt en een boodschap van ‘caring and sharing, community and collaboration’ overbrengt. De kleurcode van ‘Peach Fuzz’ is 13-1023. De kleur ligt tussen roze en oranje in. Pantone 13-1023, Peach Fuzz, kleur van het jaar 2024 Credits: Pantone Wie de kleur voorspelling van WGSN en Coloro voor 2024 nog herinnert, ziet dat de voorspelde tinten dicht bij elkaar liggen. De twee kleur instituten melden in december 2022 namelijk al dat ‘Apricot Crush’ de kleur van het jaar 2024 zou zijn . Een ' Peach Fuzz' gekleurd ontwerp in de Jil Sander SS24 presentatie. Credits: Launchmetrics Spotlight Een ' Peach Fuzz' gekleurd ontwerp in de Jil Sander SS24 presentatie. Credits: Launchmetrics Spotlight Een ' Peach Fuzz' gekleurd ontwerp in de Zimmerman SS24 presentatie. Credits: Launchmetrics Spotlight Een ' Peach Fuzz' gekleurd ontwerp in de Zimmerman SS24 presentatie. Credits: Launchmetrics Spotlight