Gespot op de catwalk: WGSN en Coloro’s kleur van het jaar 2024 Apricot Crush

De zacht oranje kleur Apricot Crush is door kleurenautoriteit WGSN in samenwerking met Coloro - The Color Code uitgeroepen tot kleur van het jaar 2024.

WGSN noemt de perzik tint 'herstellend, verfrissend en energiek' en 'perfect passend nu we worstelen met een reeks emoties en onbehagen over de toekomst', zo schreef de kleurenautoriteit in een blog over de trendkleur van september jl.

“Het cultiveren van een hoopvolle en positieve mentaliteit is voor consumenten een krachtig copingmechanisme geworden. Zorg, verbinding en gemeenschap liggen ten grondslag aan onze kleur van het jaar, die ook doet denken aan de voedingswaarde van sinaasappels en abrikozen, die rijk zijn aan vitaminen en antioxidanten,” meldde WGSN in zijn aankondiging.

Volgens het bedrijf is Apricot Crush (Coloro 024-65-27) veelzijdig en genderinclusief. De kleurenautoriteit noemt de perzik oranje trendkleur ‘zeer geschikt voor gelegenheidskleding, loungewear, actieve kleding en bovenkleding’, aldus WGSN.

Ter inspiratie wat looks van de catwalk in Apricot Crush of een soortgelijke perzik oranje tint:

Beeld: Stine Goya AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Apricot Crush - WGSN en Coloro's FW23/24 Colour Report. Eigendom: WGSN

Beeld: Stine Goya AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Rick Owens AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Max Mara AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Ester Manas AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Ester Manas AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Dsquared AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Chloé AW22 via Catwalkpictures.com