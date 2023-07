Peta oefent opnieuw druk uit op Hermès na overlijden Jane Birkin

Peta oefent opnieuw druk uit op Hermès om de productie van de Birkin-tas met krokodillenhuid een halt toe te roepen.

Na het overlijden van de actrice en zangeres Jane Birkin, naar wie de tas vernoemd is, herinnert Peta Hermès eraan dat Birkin het luxe modehuis in 2015 opriep de tas een andere naam te geven. De actrice wilde niet meer met de gruwelijke productiemethoden geassocieerd worden nadat er beelden naar buiten kwamen van het kweken en slachten van krokodillen en alligators voor het bedrijf. Uit de beelden werd de gruwelijke behandeling van de dieren duidelijk en bleek onder andere dat levende reptielen werden opengezaagd.

“Na geattendeerd te zijn op de wrede praktijken die krokodillen ondergaan tijdens het slachten voor de productie van Hermès tassen die mijn naam dragen (...) heb ik de Hermès groep gevraagd om de Birkin een andere naam te geven totdat betere praktijken die voldoen aan internationale normen kunnen worden geïmplementeerd voor de productie van deze tas”, waren de woorden van Birkin destijds.

Hoewel Hermès de praktijken die op de gelekte beelden stonden een uitzondering noemde, volgden er hierna meer onthullingen over de behandeling van de dieren op Hermès boerderijen. Zo toonde onderzoek van Kindness Project, gefilmd op boerderijen die eigendom zijn van Hermès, dat krokodillen in krappe, onvruchtbare omstandigheden werden gehouden en werden gestoken met een schroevendraaier.

Peta-oprichter Ingrid Newkirk richtte woensdag een persoonlijke brief aan Hermès CEO Axel Dumas, waarin ze herinnert aan het verzoek van Birkin en pleit voor verandering.

“Vandaag, nu Hermès plannen heeft om de grootste intensieve krokodillenfarm van Australië te bouwen, staat uw bedrijf op een kruispunt. Blijft u deze prachtige en zeer intelligente exotische dieren behandelen als niets meer dan levende, ademende stof, of omarmt u positieve verandering en zet u zich in om de nalatenschap van mevrouw Birkin voort te zetten op een manier die respect heeft voor de natuurlijke wereld en iedereen die daarin leeft, door de beste, wreedheid-vrije materialen te gebruiken om een moderne Birkin en andere accessoires te maken? We hopen dat u voor het laatste kiest.”

Er zijn volgens Peta drie krokodillen nodig voor één Hermès tas.

Merken als Mulberry, Victoria Beckham, Karl Lagerfeld, Chanel, Stella McCartney en Burberry hebben exotische huiden al uit hun collecties verbannen.