Plastic omzetten in producten

Waste2Wear zet plastic flessen om in stoffen en producten en doen dit al sinds 2007. Dit kenmerkt hen als een echte pionier in deze industrie. Oprichter en textiel ingenieur Monique Maissan is altijd de voorloper geweest als het gaat om innovatie. Haar bedrijf levert niet alleen de hoogste kwaliteit stoffen en producten gemaakt van post-consumer plastic flessen (RPET). Maar Waste2Wear gaat verder en gebruikt ook pre-consumer plastic afval wat in rivieren, de zee en op het strand is gekomen om dit te recyclelen. Ook recyclelt Waste2Wear post-consumer huishoudelijke apparaten (RPP). Zij zijn toonaangevend op technologisch gebied met hum blockchain en maken recycling transparant en traceerbaar.

Bestrijd nep-PRET

RPET voldoet aan de dezelfde hoge standaard als nieuw polyester, maar kost meer om te produceren. Naar schatting is 50% van het momenteel aangeboden RPET-materiaal is niet echt gerecycled materiaal. Dit schaadt het milieuconcept achter het produceren van gerecyclede stoffen die de wereld moeten helpen overtollig plastic te verwijderen. In 2019 ontwikkelde Waste2Wear de R&D afdeling, een uniek gepatenteerde chemische testmethode voor recycling zekerheid. (RA-3) *. Deze test bewijst of stof is gemaakt van gerecyclede flessen, en zo ja, welk percentage. Het is geverifieerd door Wessling, een van ‘s werelds meest gerespecteerde testlaboratoria, waardoor het de eerste onafhankelijke, internationale standard RPET-testmethode ter wereld is. De RA-3 test kan alle stoffen, garens, vezels, pellets, snippers en harde kunststoffen beoordelen. Producten die de strenge chemische analyse doorstaan en bewijzen dat ze een RPET-gehalte hebben, ontvangen een door Waste2Wear/Wessling goedgekeurd EU-certificaat samen met de testrapporten.

Maissan verklaart: “We zijn verheugd dat Wessling onze RA-3 test voor recyclinggarantie onafhankelijk verifieert. Het RA-3 certificaat garandeert dat textiel/garens de test doorstaan, gerecyclede materialen bevatten, wat vertrouwen geeft aan elk merk dat zorgzaam genoeg is om RPET te gebruiken. Het identificeert ook vervalsingen om ervoor te zorgen dat bedrijven niet worden misleid om valse RPET te verkopen.”

Blockchain

Waste2Wear was het eerste bedrijf in de textielindustrie dat een innovatieve blockchain technologie in zijn hele toeleveringsketen implementeerde om zo volledige transparantie en traceerbaarheid van materialen te bieden. Traceerbare links op de materialen behouden nauwkeurige informatie in elke fase van de toeleveringsketen, waardoor het risico van ongeoorloofd gebruik van onderaannemers of het toevoegen van nieuw materiaal aan de productie wordt geëlimineerd. “Onze klanten kiezen ervoor om duurzamer te zijn door RPET post-consumer plastic flessen in hun textiel te gebruiken. Ze waarderen de hoogwaardige stoffen die we voor hen produceren, en de veiligheid die onze blockchain oplossing biedt. We bieden de blockchain service aan elk bedrijf, of ze onze producten nu gebruiken of niet, zodra we hun toeleveringsketen controleren om te verifiëren dat ze voldoen aan onze hoge normen”, zegt Maissan.

Innovation

Waste2Wear is het enige bedrijf ter wereld dat nieuwe producten maakt van oude huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines en andere goederen gemaakt van polypropyleen. “Dit type plastic is een van de meest voorkomende ter wereld, slechts 1% van polypropyleen wordt gerecycled. We zijn vastbesloten om een positieve impact te maken door onze unieke methode om RPP tassen, verpakkingen en zelfs duurzame maskers te maken van deze afval. Hiervoor hebben we verschillende innovatieprijzen gewonnen, waaronder de meest recente en felbegeerde 2021 Sustainable Business Award van de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China”.

De R&D-afdeling innoveert voortdurend manieren om verschillende soorten plastic afval te recyclen om ze een nieuwe en duurzaam leven te geven. Kijk voor het laatste nieuws over deze ontwikkelingen op www.waste2wear.com

Lees meer over Waste2Wear, hun unieke technologieën en circulariteit: fashionunited.nl/nieuws/mode/waste2wear-een-crisis-veranderde-in-een-kans/2021031948997

*Recycling Assurance Three Step Testing