POM Amsterdam presenteert SS27: Season of Finds

Voor Spring/Summer 2027 presenteert POM Amsterdam Season of Finds: een collectie waarin bijzondere vondsten, herinneringen en ambacht samenkomen. Geïnspireerd door vintage markten, reizen, keramiek, bloemen en nautische souvenirs vertaalt het Amsterdamse modemerk persoonlijke verhalen naar een eigentijdse ready-to-wear collectie.

Al vijftien jaar ontwikkelt POM Amsterdam collecties met een uitgesproken eigen identiteit, waarin creativiteit en commercie elkaar versterken. Handgeschilderde prints, kleur en verfijnde details vormen het DNA van het merk. Met SS27 verfijnt POM Amsterdam die herkenbare stijl verder. Meer balans in kleur, een rijkere materiaalmix en een doordachter opgebouwde collectie zorgen voor een seizoen waarin creativiteit, draagbaarheid en commercie vanzelfsprekend samenkomen.

Een collectie met een eigen verhaal

Season of Finds draait om het plezier van ontdekken. De handgeschilderde prints zijn geïnspireerd op bijzondere vondsten en herinneringen: van vintage keramiek en bloemen tot paisleys, ginghamdessins en nautische souvenirs. Nieuwe materialen, verfijnde afwerkingen en ambachtelijke details geven de collectie een herkenbare POM-signatuur.

Meer balans in kleur en materiaal

Met SS27 kiest POM Amsterdam bewust voor meer balans in het kleurbeeld, zonder afstand te doen van de uitgesproken kleurrijke signatuur waar het merk om bekendstaat. Door kleuren sterker door het seizoen terug te laten komen en bewuster met elkaar te verbinden, ontstaat een collectie die meer rust en samenhang brengt en tegelijkertijd nieuwe stylingmogelijkheden biedt voor retailers.

Blauw- en groentinten vormen samen met zachte peachnuances de basis van de collectie en ontwikkelen zich gedurende het seizoen van oceaanblauw en lichtblauw naar jolly green, mint en matchagroen. Warme tinten zoals chocolate brown, hazelnut, zand, ecru en wijnrood brengen meer diepte in het palet. Zo ontstaat een veelzijdig collectiebeeld waarin rustige ton-sur-ton combinaties moeiteloos samengaan met het uitgesproken kleurgebruik waar POM Amsterdam om bekendstaat.

De collectie wint daarnaast aan diepte door een rijkere materiaalmix. Nieuwe kwaliteiten zoals seersucker, jacquards, broderie anglaise en crêpe zorgen voor meer textuur en gelaagdheid, terwijl borduurwerk, appliqués, laserprints, studs en subtiele paillettendetails de collectie extra karakter geven.

Credits: POM Amsterdam

Waar comfort, draagbaarheid en trends samenkomen

Met SS27 verfijnt POM Amsterdam haar ready-to-wear aanbod met een collectie waarin comfort, draagbaarheid en eigentijdse trends vanzelfsprekend samenkomen. Knitwear, denim, tailoring, blouses, tops, co-ords en casual wear vormen samen een uitgebalanceerde collectie waarin kleur, silhouet en styling elkaar versterken.

Vrouwelijke silhouetten blijven centraal staan met flowy jurken, ruffles, moderne co-ords, bermuda's en vernieuwde denimvormen. Wide-leg en barrel-leg jeans blijven belangrijke pijlers binnen de collectie en worden aangevuld met special denims voorzien van borduurwerk, studs, placement prints en lasertechnieken. Ook knitwear krijgt een prominentere rol met onder andere special knits, jacquard polo's, kabelbreisels en fijngebreide zomerknits.

De collectie is bovendien sterker opgebouwd rondom layering, sets en het combineren van verschillende productgroepen. Door tops, bottoms, knitwear en tailoring bewuster op elkaar af te stemmen ontstaan meer mogelijkheden om complete looks samen te stellen en consumenten gedurende het seizoen steeds opnieuw te inspireren.

Zo combineert SS27 creativiteit, comfort en veelzijdigheid in een collectie die vrouwen moeiteloos begeleidt van een casual look tot een meer geklede gelegenheid. Daarmee blijft POM Amsterdam trouw aan haar filosofie: Fabulous without the fuss.

Credits: POM Amsterdam

Daily Staples

Nieuw dit seizoen is Daily Staples , waarin de succesvolle piquékwaliteit een vaste plek krijgt binnen het assortiment. De lijn wordt uitgebreid met nieuwe silhouetten en negen kleuren en bestaat onder meer uit blazers, gilets, pakken, jurken, shorts en co-ords.

Door vaste NOOS-kleuren te combineren met actuele trendkleuren vormt Daily Staples een veelzijdige basis binnen het assortiment, die moeiteloos aansluit op iedere trendcollectie. Zo biedt de lijn retailers continuïteit, flexibiliteit en een betrouwbare basis gedurende het hele seizoen.

"Bij iedere collectie zoeken we opnieuw naar de juiste balans tussen creativiteit en commercie," vertelt Liesbeth Lotgering, Founder & Brand Director van POM Amsterdam. "Met SS27 hebben we die balans verder verfijnd. We hebben kleuren bewuster opgebouwd, meer diepte aangebracht in materialen en de collectie zorgvuldiger over de vier leveringen opgebouwd. Zo ontstaat een collectie die retailers helpt om gedurende het hele seizoen een inspirerend en onderscheidend collectiebeeld neer te zetten, zonder dat het kleurrijke karakter van POM Amsterdam verloren gaat."

Credits: POM Amsterdam

Nieuw voor SS27 is ook de aangepaste opbouw van de vier leveringen. Door de collectie evenwichtiger over het seizoen te verdelen, vormt iedere levering een volwaardig collectiemoment met een uitgebalanceerde mix van kleur, prints en ready-to-wear. Zo beschikken retailers gedurende het hele seizoen over een complete en inspirerende collectie, terwijl het overkoepelende collectieverhaal behouden blijft.

De voorverkoop van de SS27-collectie loopt van 8 juli tot en met 1 september 2026. Tijdens deze periode is de collectie te bekijken op Modefabriek, in de showroom van POM Amsterdam en bij diverse agentschappen en showrooms in Nederland en Europa.