Positieve modeflitsen: Martan verwelkomt een ‘uitzonderlijke mede-eigenaar’ en Sandro wil modestudie voor iedereen betaalbaar maken

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Martan, MannyAI en Sandro een podium.

Martan bereikt 70 procent van het streefbedrag door verkoop aandelen, verwelkomt Anne-Christine Polet als uitzonderlijke mede-eigenaar’

Het is tijd om de tussentijdse balans op te maken. Het is sinds september mogelijk mede-aandeelhouder van Martan te worden. Het Nederlandse modemerk zoekt groeigeld en heeft ‘impact investeerders’ en particulieren de kans een steentje bij te dragen aan de uitbreiding van het bedrijf. Inmiddels heeft Martan ruim 72 procent van het streefbedrag (400.000 euro) binnengehaald.

Daarnaast deelt mede-oprichter van Martan, Eugénie Haitsma Mulier, op haar LinkedIn-pagina dat zij mode-tech ondernemer Anne-Christine Polet verwelkomt als uitzonderlijke mede-eigenaar’ van het bedrijf. “Naast haar investeringsactiviteiten zal Polet nu haar expertise inbrengen bij Martan en een centrale rol spelen bij het vormgeven van onze uitbreidingsstrategie”, schrijft de mede-eigenaar op LinkedIn.

Sandro wil modestudie voor iedereen betaalbaar maken

Sandro werkt samen met LIM College om de modeopleiding te ondersteunen. Het Franse modemerk wil de toekomst van de mode ondersteunen en doneert daarom ‘een percentage van de verkoop in de Verenigde Staten’ aan de LIM Fashion Education Foundation, zo wordt bekendgemaakt op de LinkedIn-pagina van Sandro. Deze organisatie biedt beurzen en kansen aan de volgende generatie modeleiders.

Het LIM College zet zich sinds 1977 in voor studenten om financiële barrières weg te nemen en hun dromen na te jagen in de modewereld.

MannyAI haalt 1,5 miljoen euro op om overproductie in mode-industrie te bestrijden

MannyAI, een mode-tech startup, haalt 1,5 miljoen euro op tijdens een financieringsronde, inclusief een IUK-subsidie van 240.000 euro en een Pre-Seed investering van 1,26 miljoen euro onder leiding van Dreamcraft Ventures, zo is te lezen op Tech.eu.

Het platform zou merken en fabrieken helpen naadloos te synchroniseren om snelle productie in kleinere volumes te ondersteunen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een totale vermindering in productievolumes. Het productiemodel van MannyAI is ontworpen om bestaande fabrieken te versterken zonder dat er kapitaalintensieve apparatuur voor nodig is, zo is te lezen.

Het groeigeld zal MannyAI helpen in staat te stellen fabrieken om te vormen tot wendbare, AI-gestuurde productiehubs. Deze hubs zullen merken ondersteunen bij het verminderen van hun totale productievolumes en de productie van kleine partijen winstgevend maken.