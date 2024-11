Positieve modeflitsen: Wuka en Matalan willen overgang ondersteunen met kledingcollecties

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Wuka, Malatan en de Mucovereniging een podium.

Wuka pakt overgangsperikelen aan met slaapkleding

Wuka lanceert een nachtmodecollectie die de symptomen van de menopauze moeten verminderen. Het merk dat zich richt op periodieke verzorging en innovaties op het gebied van vrouwelijke gezondheid ontwierp nachtmode die helpt het lichaam af te koelen bij opvliegers en nachtelijke zweetaanvallen.

Wuka maakt gebruik van de Wuka Freshtech Technology, die helpt de lichaamstemperatuur met 2,5 graden te verlagen. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze technologie het lichaam afkoelt en vocht snel afvoert, zo staat in het persbericht.

De collectie bestaat uit een jersey shorts, T-shirt en T-shirt jurk. De items beschikken over antibacteriële eigenschappen om nare geurtjes te voorkomen. Daarnaast zijn de kledingstukken hypoallergeen en voelen zacht aan.

Ook Matalan wil vrouwen in de overgang ondersteunen, lanceert kledingcollectie

Naast Wuka zet ook Matalan in op de ondersteuning van vrouwen in de overgang. De retailer lanceert een collectie die bestaat uit lingerie, nachtmode en sportkleding, zo maakt Matalan bekend in een persbericht. De collectie is gemaakt in samenwerking met GenM, de menopauze partner die artikelen keurt.

De collectie voldoet aan de strenge kwaliteitseisen voor producten die de menopauze moeten ondersteunen. De collectie heeft als doel steun te bieden bij bijvoorbeeld het nachtelijk zweten, opvliegers en onregelmatige menstruatie.

De collectie bestaat uit slips- en bralettesets, hemdjes, menstruatieslips, pyjamasets en nachtjapons. Daarnaast biedt de collectie activewear aan. Ieder item heeft het doel de lichaamstemperatuur te helpen reguleren en vocht beter af te voeren.

“Als vrouw die in de perimenopauze kwam en zich ongelooflijk in de steek gelaten voelde door merken en retailers die mijn overgang niet ondersteunden, ben ik ongelooflijk trots op Matalan's assortiment en toewijding om haar klanten beter van dienst te zijn, niet alleen door een specifiek ontwikkeld assortiment, maar ook door duidelijke bewegwijzering in de winkel en het online klanttraject”, deelt Heather Jackson, CEO en mede-oprichter van GenM.

“Eén element van de lancering van het assortiment waar ik bijzonder trots op ben, is de toegankelijkheid en inclusiviteit van het assortiment. Elke vrouw komt op een bepaald moment in haar leven in de menopauze, dat zijn 15,5 miljoen vrouwen op een bepaald moment, en geen enkele vrouw zou het gevoel moeten hebben dat ze zich geen betere levenservaring kan veroorloven. Matalan, samen met GenM, verandert echt de levenservaring voor miljoenen vrouwen - door geloofwaardige oplossingen te bieden tegen een betaalbare prijs.”

Mucovereniging vraagt aandacht voor mucoviscidose en lanceert sport-mucosokken

In het kader van de Europese Mucoweek, vraagt de Mucovereniging aandacht voor de erfelijke ziekte mucoviscidose. Dit jaar zet de vereniging sporten centraal en lanceert dan ook de sport-mucosokken, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De Mucoweek vindt plaats vanaf 18 november en vraagt aandacht voor mucoviscidose - een aangeboren en erfelijke ziekte die abnormaal taaie slijmen geeft ter hoogte van de longen, het maag-darmstelsel, de lever, de alvleesklier en de geslachtsorganen. “Naast aerosollen, kiné-oefeningen en medicatie voor de spijsvertering, maakt ook sporten deel uit van de dagelijkse mucobehandeling. Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen met muco én het bevordert hun sociale contacten”, legt Stefan Joris, directeur van de Mucovereniging uit.

Om mensen met ‘muco’ te steunen verkoopt de Mucovereniging sport-mucosokken in vrolijke kleuren. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om mensen met muco te ondersteunen. De sportsokken zijn gemaakt met de vochtafdrijvende Dryarn-vezel en zijn verkrijgbaar voor 15 euro.