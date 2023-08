Première Vision: Dit zijn de trendkleuren voor lente/zomer 2024

Parijs - Blauw, geel, warme of koele beiges, heldere pastels en scherpe kleuren: dat is wat de mode van zomer 2024 voor ons in petto heeft.

Première Vision Paris, de internationale inkoopbeurs die elk jaar meer dan 11.000 monsters van leer en stoffen ontvangt, is de eerste die een indicatie geeft van de belangrijkste kleuren voor de komende seizoenen. De aanbevelingen zijn daarom van onschatbare waarde om niet de temperaturen van het lente-zomerseizoen 2024 te achterhalen, maar de kleuren die de tijdgeest het beste zullen uitdrukken.

Neutrale tinten worden gedefinieerd door verschillende tinten wit, van taupe tot grijs. Voor prints zijn de achtergronden neutraler of koeler, met beige getint met blauw. Aan de andere kant worden beige tinten voor effen materialen warmer, variërend van licht karamel tot donkerder. Volgens Desolina Suter, fashion director van Première Vision, geïnterviewd door FashionUnited, past deze verleiding om warmere beiges te gebruiken bij "een effen kwaliteit, ontworpen om langer mee te gaan, met een duurzame benadering van consumptie".

Crédits: Courtesy of Première Vision

De bruintinten, okers, kurkuma, roden en terracotta's van zomer 2024 zitten vol betekenis: ze beantwoorden een behoefte aan natuurlijkheid, aan verankering in de werkelijkheid, in het tastbare en, waarom ook niet, aan een verbinding met de wereld beneden. De pigmentintensiteit komt voort uit de invloed van de aarde op de menselijke natuur (effecten van de aardkorst, seismische golven, schors), maar ook uit de vele innovaties op het gebied van plantaardige kleurstoffen.

Crédits: Courtesy of Première Vision

Nieuwe pastels versterkt door de droom van een digitaal paradijs

Deze neutraliteit wordt opgeschud door de komst van geel, dat het verlangen belichaamt om licht en zonne-energie in het kleurspectrum te brengen. Dit geel kan heel zuur zijn, stralend, bioluminescent, bijna pastel, kleiachtig, alsof het door de aarde is vervuild of door de zon is verbrand. In het kielzog van dit bad van licht ontstaan nieuwe pastels, fris, bloemig en soms helder: azuurblauw, paars, pistache, nude.

Crédits: Courtesy of Première Vision

Magenta, steeds weer te zien na het succes van Valentino's Pink collectie (herfst-winter 2023) en de Barbie film, maakt plaats voor koraal (rood/oranje). Deze weelderige look heeft een magnetische, krachtige, diepe, bijna heilige aantrekkingskracht.

Blauw, de alleskunner en ster van het seizoen

Zoals we in een eerder artikel al vermeldden, maakt blauw een comeback. Een tint die van oudsher wordt geassocieerd met het mannelijke geslacht, gesymboliseerd door het overhemd van een bankier of het pak van een matroos, maar blauw breekt los en wordt een echte chromatische kracht. Bovendien is het een kleur die overal ter wereld gemakkelijk te dragen is - met andere woorden, voor geen enkel land is het een negatieve kleur, wat niet gezegd kan worden voor andere kleuren.

Crédits: Courtesy of Première Vision

Voor Spring Summer 2024 overstijgt het zijn commerciële, universele en tijdloze waarde om in talloze versies van zichzelf te komen: turquoise, hemlsblauw, koninklijk, enz. Maar degene die eruit springt is ongetwijfeld Klein-blauw, een directe verwijzing naar de wereld van de kunst, via het werk van beeldend kunstenaar Yves Klein.

De invloed van vezelrecycling op de trends van lente/zomer 2024

Technieken voor het recyclen van textielvezels leiden tot minder eenduidige, troebele, zelfs onzekere kenmerken, "alsof de modewereld heeft besloten om het concept van het tussenin en het mysterie dat daarmee gepaard gaat te omarmen", zegt Desolina Suter. Grijsroze, mauve, kaki en groengrijs zijn allemaal tekenen van een zekere verfijning, min of meer somber en over het algemeen gereserveerd voor de winter.

Crédits: Courtesy of Première Vision

Het blijft afwachten welke van deze trendkleuren de voorkeur zullen hebben bij de creatief directeuren van merken en welke eruitspringen voor inkopers. We zullen de eerste hints krijgt aan het einde van de SS24 modeweken die aan het begin van oktober 2023 plaatsvinden.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.