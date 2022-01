Presentatie Ann Demeulemeester op Pitti Uomo uitgesteld naar juni

Ann Demeulemeester zou dit seizoen eregast zijn op de Italiaanse herenmodebeurs Pitti Uomo, maar haar show die gepland stond op 12 januari - is uitgesteld naar juni. Dat bevestigt een woordvoerder van Michèle Montagne, het PR-agentschap van het merk, via e-mail aan FashionUnited.

Als aanleiding noemt de woordvoerder ‘de verslechterde gezondheidssituatie’ en ‘het feit dat het presentatieconcept niet langer geschikt was om de veiligheid van iedereen te garanderen’. Er stond een speciale show op het programma ter gelegenheid van de herlancering van het merk in het voormalig treinstation Stazione Leopolda, gevolgd door een DJ-set.

In een persstatement zei Lapo Cianchi, directeur communicatie, speciale evenementen en internationale relaties bij Pitti: “We wilden een project dat een viering was van mode, muziek, entertainment en gezelligheid, waarbij mensen en hun interacties een integraal onderdeel waren van de show. De afgelopen weken hebben we geprobeerd om dit project aan de veranderende situatie aan te passen, maar het project werd steeds meer uitgehold.” De presentatie zou geen eer meer doen aan de ‘lange en prestigieuze carrière van Ann’, aldus Cianchi.

Ontwerpers annuleren shows in januari door besmettingsgolf

Ook andere merken annuleerden of verplaatsten de afgelopen dagen hun shows als gevolg van stijgende besmettingscijfers. Zo annuleerde Giorgio Armani zijn geplande shows in Milaan en Parijs, die tussen 14 en 18 januari zouden plaatsvinden. Het project Valentino Vintage, dat tussen 13 en 20 januari in Milaan gepresenteerd zou worden, wordt uitgesteld naar april. Het British Fashion Council maakte bekend dat de aankomende mannenmodeshows worden doorgeschoven van januari naar februari, wanneer ook de vrouwenmodeshows zijn.

Pitti Uomo gaat verder vooralsnog door. Wel hanteert de beurs veiligheidsmaatregelen: zo is horeca alleen toegankelijk voor bezoekers die gevaccineerd zijn tegen of hersteld zijn van Covid-19, zijn er maxima voor het aantal bezoekers in sommige ruimtes, zijn mondmaskers verplicht en zijn er sneltestlocaties op de beurs opgezet. Pitti Uomo loopt van 11 tot en met 13 januari 2022.