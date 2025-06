Preview Men: Zaken en plezier domineren herenmode voor SS26

In de wereld van mannenmodebeurs Preview Men is de economische onzekerheid binnen de mode-industrie niet merkbaar. De sfeer is goed. De standhouders zijn enthousiast. De DJ draait muziek waardoor men zin krijgt in vakantie. La dolce vita ziet men ook in mannenkleding terug. Het eten: rijk belegde broodjes. Er is zelfs champagne. Luxemoeheid? Niet op maandag 23 juni bij Preview Men in Nieuwegein.

SS26 trend: Luxe casual herenkleding

Op de begane grond van de beurs zijn styling areas, catering en partner points van Cast. De roltrap naar boven is de expositieruimte. Hoewel het volgens de meesten rustiger is dan afgelopen edities hebben de merken die hoge prijs-kwaliteitsverhouding weten te behouden succes. Er wordt vooral gekocht bij merken met luxe casual herenkleding. Een trend voor SS26.

“Jongens van vandaag willen niet een strak pak maar luxe basics dragen als ze naar een sollicitatiegesprek gaan,” vertelt een vertegenwoordiger van het merk Flexx Amsterdam. Het merk doet het goed op Preview. Het heeft al drie geïnteresseerde kopers uit Volendam. De vertegenwoordiger laat een zakelijke blazer gemaakt van stretchstof zien. Het item is zo soepel als een joggingbroek en toch scherp getailleerd, een SS26-trend die Lidewij Edelkoort ‘vloeibare tailoring’ noemt.

De vertegenwoordiger van Flexx Amsterdam laat een blazer zien van stretchstoffen. Credits: Flexx Amsterdam

Even verderop trekken de esthetische rekken van de Scandinavische merken Vänner en Signal de aandacht. Het merk Signal zet in op de trendkleuren kobaltblauw en ‘Luminous Blue’. Het Deense merk Signal begon in 1967 met de verkoop van kleine collecties in het thuisland. Nu is het merk wereldwijd bij retailers verkrijgbaar. Vänner is wat jonger, in 2020 opgericht, begonnen met als doel Nederlandse streetwear te integreren met Scandinavisch minimalisme. Voor SS26 ziet de vertegenwoordiger bij de stand bij beide merken vooral positieve reacties bij basics. Te weten: lichte overhemden in de kleuren blauw, groen en crème, met korte mouwen die men als set kan kopen - inclusief korte broek.

Een opvallend item is de bodywarmer van Vänner. Een functioneel item dat niet alleen in de zomer gedragen kan worden maar ook tijdens mildere seizoenen. De natuur doet immers wat zij wil en is allang niet meer seizoensgebonden. Daarom zet Vänner in op luxe items die lang meegaan en de traditioneel lente-zomer-herfst-winter seizoenen die de mode-industrie volgt overstijgen: “Bodywarmers en vestjes verkopen veel beter dan jassen, omdat jassen niet meer ieder seizoen verslijten, simpelweg omdat het minder vaak koud wordt," legt de standhouder uit.

Een bodywarmer van Vänner. Credits: Vänner

Preview Men: Basics overheersen op Preview Men

Op alle drie de beursvloeren van Preview Men zijn veel neutrale items te vinden. Maar basic mag niet verward worden met saai. Een vertegenwoordiger van het Nederlandse merk laat vol trots een katoenen t-shirt zien. Het heeft de trendkleur diepblauw en een ronde hals. Op het eerste gezicht niet bijzonder. Pas van dichtbij bekeken is te zien dat het t-shirt naadloos is afgewerkt. De mouwen zijn oprolbaar. Op de rechtermouw staat de tekst “free again”.

Club24 speelt in op de perfectionistische Nederlandse modeman. Iemand die niet op wil vallen, maar wél wil laten zien dat hij zichzelf serieus neemt. De “Freedom Fit”-t-shirts in diepblauw verkoopt het beste, vertelt een vertegenwoordiger. Samen met de andere t-shirts in die stijl worden ze het hele jaar door op voorraad gehouden. “Dit zijn onze All Stars van Converse,” vergelijkt de vertegenwoordiger.

Oprolbare T-shirts van Club24 Credits: Club24

Het gevoel van zomervakantie

Er zijn twee duidelijke contrasten in de SS26-collecties op de beurs Preview Men in Nieuwegein. Aan de ene kant basics, heel veel basics, en aan de andere kant prints en kleur. De kleurliefhebber gaat dan ook snel richting de stand van het merkenpakket van Pdr2a-apparel, met daarin een deel van de nieuwe collecties van de merken Armedangels, Armor Lux, Benk, Dirty Laundry, Genesis, Got Bag, Jonsen Island, Goorin Bros en New Optimist te zien zijn met veel kleur. Daarnaast zijn de items van Dedicated en Bask in the Sun voor kleurliefhebbers een sight for sore eyes.

Terwijl de DJ in de namiddag steeds luider lijkt te draaien, vertelt een vertegenwoordiger van de 14 merken onder de Amsterdamse agentschap Brand-stof boven de stem van Donna Summer uit dat het kleurrijke Duitse merk On Vacation geïnteresseerden trekt op de beurs. Vooral het T-shirt met op de achterkant een print van een kunstwerk en daaronder de tekst “On Vacation” doet het goed. De esthetiek van het merk roept het gevoel van een zomervakantie op. “Het leven is beter op vakantie,” stelt de vertegenwoordiger.

Credits: On Vacation

Zaken en plezier

Einde middag lijken de meeste deals al afgerond te zijn aangezien de standhouders op de eerste verdieping loskomen. De DJ draait inderdaad een stuk luider. Er wordt gegeten en gedronken, sommigen drinken champagne achter hun stands. Het lijkt alsof iedereen zin heeft in vakantie. Op de benedenverdieping draait ook een DJ. Hij draait dansmuziek. Aan tafel zitten mensen die zaken lijken te bespreken. Dat beeld vat Preview Men op maandag 23 juni goed samen: business and pleasure.