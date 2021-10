Prijzen van sneakers stijgen met snelste inflatiepercentage in twintig jaar

Londen - Alles, van boodschappen en brandstof tot mode, lijkt duurder te worden. Schoeisel is de laatste categorie die een prijsstijging ziet, nu de inflatie het snelst stijgt in twintig jaar.

In de Verenigde Staten zijn de consumentenprijzen alleen al in september met 5,4 procent gestegen, en voor de rest van 2021 en de feestdagen worden verdere stijgingen verwacht. Uit cijfers van het US Bureau of Labor Statistics blijkt dat de schoenenprijzen in september met 6,5 procent zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar. Damesschoenen stegen met 4,9 procent, kinderschoenen met 11,9 procent en herenschoenen met 5,5 procent, meldde Footwear News.

Prijsstijgingen in Nederland Ook in Nederland zijn er verschillende prijsstijgingen. De prijzen die de consument betaalt voor goederen en diensten zijn verder opgelopen, zo meldde het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) onlangs . Het leven in Nederland was in september jl 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was de sterkste stijging sinds augustus 2019. Duurdere energie (elektriciteit, gas en overige brandstoffen) drijven de inflatie op. Verwacht wordt dat de energierekening deze winter met tientallen euro’s per maand omhoog zal gaan als gevolg van stijgende gasprijzen. De adviesprijs voor een liter Euro 95 steeg afgelopen zomer tot boven de twee euro. Boodschappen zijn ook duurder geworden: ten opzichte van 2020 is persoonlijke verzorging in 2021 6,5 procent duurder geworden, brood/banket 3,4 procent duurder en groenten, fruit en aardappelen 1,4 procent (cijfers Gfk).

Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) meldde dat Amerikaanse consumenten de prijzen van schoenen in een sneller tempo zien stijgen dan in de afgelopen twintig jaar. In het maandelijkse Shoe Price Report worden hogere lonen voor winkelpersoneel en stijgingen van invoerrechten en belastingen genoemd als redenen voor de sterk stijgende prijzen.

"Het winkelpubliek, dat gewoonlijk gewend is aan een bescheiden inflatie, zal dit seizoen wellicht verrast zijn door het beperkte aantal personeelsleden in de winkels dat kan verklaren waarom de prijzen aanzienlijk hoger liggen," aldus hoofdeconoom Gary Raines van FDRA.

De stijging van de sneakerprijzen kan ook worden toegeschreven aan een stijging van de invoerheffingen, die in augustus tot 146,3 miljoen dollar stegen, meldde Footwear News. "Dit betekende de zevende maand van een stijging op jaarbasis op rij. Ook de invoerrechten stegen in augustus voor de zesde maand op rij tot 320,6 miljoen dollar," aldus de Footwear News.

"Sneakerkopers voelen de gevolgen van zowel de hogere invoerrechten uit China als de stijgende vraag, die de detailhandelsprijzen voor schoenen drastisch opdrijven," zei Raines. "We verwachten dat deze stijgingen tot ver in het volgende jaar zullen aanhouden.

Voorraadtekorten

Nu merken als Nike, Adidas en Under Armour met het oog op de feestdagen te kampen hebben met voorraadtekorten als gevolg van de fabriekssluitingen in Vietnam, zullen de prijsstijgingen een verdere impact hebben op wat een uitdagend laatste kwartaal belooft te worden.

Sneakers worden grotendeels gemaakt van synthetische materialen, waaronder plastic, nylon mesh en polyurethaanschuim, die allemaal schaars zijn, waardoor de kosten van grondstoffen voor bedrijven stijgen.

Ook het vervoer is duurder geworden: de containerkosten zijn met 500 procent gestegen ten opzichte van het niveau van vóór de pandemie. Op alle fronten betalen de consumenten een prijsstijging en het ziet ernaar uit dat de stijging zal aanhouden.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.