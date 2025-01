Primark lanceert adaptieve kledinglijn

Primark lanceert een kledinglijn voor mensen met een beperking. De nieuwe lijn bevat kleding voor mannen en vrouwen en is aangepast aan verschillende behoeften, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De 49-delige collectie is ontwikkeld in samenwerking met Victoria Jenkins, oprichter van het inclusieve merk Unhidden, en bestaat uit ‘bestsellers’ van Primark, nachtkleding en ondergoed. De kleding is afgestemd op de behoeften van mensen met een (tijdelijke) beperking. Zo is een trenchcoat bijvoorbeeld voorzien van zakken met magneetsluiting, mouwen met ritsen, een riem en een verstelbare zoom met drukknopen. De jas is ook verkrijgbaar in een kortere versie voor mensen die zitten. De collectie bevat daarnaast T-shirts, straight-leg jeans en gilets.

De collectie is vanaf 28 januari verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk voor prijzen vanaf 5 Britse pond. Of en wanneer de kledingcollectie zal uitrollen naar andere markten, is niet bekend. FashionUnited heeft contact opgenomen met Primark voor meer informatie, maar wacht nog op antwoord.