Primark zet verder in op circulariteit met nieuwe standaard én producten

Primark maakt verdere stappen richting een circulair systeem, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Zo heeft het een collectie van naar eigen zeggen circulaire producten gelanceerd en heeft het een ‘Circular Product’ norm opgesteld.

De collectie is ontwikkeld op basis van de Circulair Product norm. Deze norm is gebaseerd op de principes die zijn opgesteld door non-profit Ellen MacArthur Foundation en in samenwerking met Circle Economy en de Sustainable Fashion Academy. De norm die Primark heeft opgesteld is een referentiekader over hoe Primark nu en in de toekomst producten wil ontwerpen. De norm zal jaarlijks worden aangepast om zo de vooruitgang van Primark op dit gebied aan te geven, aldus de keten in het bericht.

Volgens de Ellen MacArthur Foundation zijn de principes voor een circulaire economie het ontwerpen zonder afval en vervuiling, een zo lang mogelijk gebruik van producten en materialen en het regenereren van natuurlijk systemen.

Primark geeft in het bericht iets meer uitleg over hoe de nieuwe gelanceerde producten naar eigen zeggen circulairder zijn. Zo zijn de kledingstukken in de collectie gemaakt van ten minste 95 procent katoen afkomstig uit het Sustainable Cotton Programa van Primark. De overige 5 procent zijn afwerkingen, versieringen of knopen die ontworpen zijn om waar mogelijk verwijderd of gerecycled te worden. Dit helpt overigens weer met de recyclebaarheid van een item aan het einde van de levensduur. Primark geeft aan ‘vastbesloten de uitdaging aan te gaan om de levensduur van een artikel te verlengen.” De nieuwe collectie is dan ook getest volgens de nieuwe wasnorm van Primark voor ‘verbeterde duurzaamheid’.