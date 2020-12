QURC. lanceert tweede collectie vegan sneakers van kurk

QURC. Amsterdam is een sneakermerk waar duurzaamheid en ethisch produceren centraal staan. Begin zomer dit jaar kwam QURC. met haar eerste collectie sneakers gefabriceerd uit kurk. Volgende week brengt QURC. haar tweede collectie uit. Nog stijlvoller, nog comfortabeler en nóg duurzamer.

Ons doel is om aan te tonen dat je niet hoeft in te leveren op stijl, comfort en kwaliteit wanneer leer wordt vervangen door niet-dierlijke materialen.

QURC. maakt simplistische sneakers van hoge kwaliteit zonder daar dierlijke materialen voor te gebruiken. Ze vervangen leer voor kurk. ‘Wij geloven in een toekomst met minder dierlijke producten en op deze manier dragen wij ons steentje bij. Wij willen wat doen aan het geitenwollensokken imago dat vaak heerst over vegan fashion. Je hoeft geen boomknuffelaar te zijn om te zien dat er in de huidige industrie iets moet veranderen.’

Met hun nieuwe collectie laat QURC. zien dat je inderdaad nergens op in hoeft te leveren. Met een minimalistisch en tijdloos design en de meest comfortabele duurzame materialen valt er bijzonder weinig op aan te merken. ‘We hebben geprobeerd de sneaker zo clean mogelijk te houden, zodat hij gedragen kan worden op elke gelegenheid en een grote groep mensen aanspreekt.’

De nieuwe collectie is volledig unisex en QURC. introduceert een aantal nieuwe kleuren waaronder olijfgroen. Er is veel aandacht besteed aan het verder verbeteren van draagcomfort en duurzaamheid. Neem bijvoorbeeld de nieuwe lining, naast dat deze zachter geworden is en nog beter ademt, is de lining 100 procent recyclebaar en komt er geen CO2 vrij bij het productieproces ervan.

QURC. wil een movement creëren, deze tweede collectie van kurk is slechts het begin. De komende jaren zullen verschillende alternatieven voor leer als paddenstoelen uit de grond schieten. ‘Wij willen de mensen bewust maken van het feit dat het ook anders kan en ze de kans geven een bewustere keuze te maken. Zonder daarmee ergens op in te leveren.’

Meer weten over QURC.? Neem dan een kijkje op de website .