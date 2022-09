Raf Simons annuleert show op London Fashion Week na overlijden Queen Elizabeth

De Belgische ontwerper Raf Simons zou op 16 september voor het eerst showen op London Fashion Week. In de nasleep van het overlijden van Queen Elizabeth is toch besloten de show niet door te laten gaan. Dat blijkt uit een persbericht in handen van verschillende media, waaronder Vogue Business. Eerder liet ook Burberry al weten de eigen show te annuleren .

De begrafenis van Queen Elizabeth, die op 8 september op 96-jarige leeftijd overleed, is op 18 of 19 september. Tot die tijd verkeert Groot-Brittannië officieel nog in rouw. Raf Simons kiest ervoor om te ‘pauzeren in deze tijd van groot verdriet,’ zo is in het persstatement te lezen. “We zullen deze tijd nemen om respect te tonen aan de nalatenschap van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II en haar 70 jaar op de troon.” Wanneer de lente-zomercollectie van het merk dan getoond gaat worden, is nog niet bekend.

London Fashion Week vindt plaats van 15 tot en met 20 september. Het British Fashion Council heeft aangegeven dat de modeweek wel doorgaat, maar raadt aan om shows die vallen op de dag van de begrafenis te verplaatsen en om ‘niet-essentiële’ evenementen zoals feesten uit te stellen of te annuleren. Burberry zou nog voor de begrafenis showen, op 17 september, maar heeft de show toch geannuleerd als ‘teken van respect’.