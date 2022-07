Raf Simons naar Londen, Victoria Beckham naar Parijs: eerste namen modeweken SS23 bekend

In de aanloop naar de modeweken in september wordt er internationaal het een en ander gehusseld. Dat blijkt uit de eerste berichten van het British Fashion Council (BFC) en de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) omtrent London Fashion Week en Paris Fashion Week SS23, gedeeld door onder meer WWD en persbureau AFP.

Zo presenteert de Belgische ontwerper Raf Simons voor het eerst een catwalkshow op de Londense modeweek, die loopt van 16 tot en met 20 september. Eerder showde Simons zijn eigen label in New York en Parijs, en afgelopen winter toonde hij zijn herfst-wintercollectie 2022 via een digitale modeshow, buiten de vaste schema’s van de modeweken om.

Voor Simons was het al een tijd ‘een droom om in Londen te showen’, aldus de ontwerper tegenover WWD. Simons beschrijft Londen als een stad ‘waar mode en creativiteit alom aanwezig zijn in de straten, en waar ik uitzonderlijke mensen zie met een sterke en unieke stijl’. Simons: “Ik ben extreem verheugd dat deze droom nu werkelijkheid wordt, en ik ben blij om de geweldige mensen en gezichten die onderdeel zijn van de Londense modescene bij mijn show te kunnen verwelkomen.”

Victoria Beckham voor het eerst op schema Paris Fashion Week

Andersom reist de Britse ontwerper Victoria Beckham met haar gelijknamige merk af naar Parijs. Beckham toonde haar collecties eerder in New York en maakte in 2018 de overstap naar Londen, waar ze in februari 2020 haar laatste fysieke show organiseerde. Daarna volgden online shows in september 2020 en februari 2021. Afgelopen februari was ze opvallend afwezig tijdens London Fashion Week; de najaarscollectie 2022 werd enkel getoond in een showroom. Volgens verschillende media zou het regelen van een volledige catwalkshow te kostbaar zijn geweest voor het merk.

De collectie die Victoria Beckham tijdens Paris Fashion Week SS23 zal presenteren is de eerste onder ontwerpdirecteur Lara Barrio , die in februari werd aangesteld. Barrio werkte eerder bij Chloé en als hoofdontwerper bij Salvatore Ferragamo.

Internationale schema’s

Het schema van Paris Fashion Week SS23, gepland voor 26 september tot en met 4 oktober, wordt sowieso aardig internationaal. De FHCM maakte al bekend dat onder meer het Australische Zimmermann, het Britse A.w.a.k.e. Mode, het Oekraïense Anna October en het Chinese label Ruohan tijdens de modeweek zullen showen. Het volledige schema van Paris Fashion Week SS23 wordt eind augustus bekendgemaakt.

Tijdens Londen Fashion Week staat, naast de show van Raf Simons, ook Burberry’s eerste fysieke show in twee jaar gepland. Dat is tevens de eerste show onder de nieuwe CEO Jonathan Akeroyd .

Andere merken die aan de Londense modeweek deelnemen zijn onder meer JW Anderson, Emilia Wickstead, Erdem, Huishan Zhang, Molly Goddard, Rejina Pyo, Supriya Lele, en Nensi Dojaka en S.S. Daley, beiden winnaars van de LVMH-prijs. Het volledige schema van de Londense modeweek komt halverwege augustus online.