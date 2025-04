Rag & Bone lanceert Mini Miramar-kinderkledingcollectie

Het in New York gevestigde modemerk Rag & Bone heeft een nieuwe kindercollectie gelanceerd: Mini Miramar. De Mini Miramar-collectie is een uitbreiding van de populaire Miramar-collectie van het merk. Deze maakt gebruik van een denimprinttechniek, ook wel bekend als een ‘Trompe L’oeil’-effect. De collectie brengt de kenmerkende denimlook met het zachte gevoel van joggingbroeken.

De Mini Miramar-collectie is speciaal ontworpen met comfort in het achterhoofd. Belangrijke items zijn bijvoorbeeld joggingbroeken en broeken met wijde pijpen die de hele dag gemakkelijk te dragen zijn, ideaal voor speelafspraakjes en familie-uitjes. De stijlen zijn duurzaam, machinewasbaar en verkrijgbaar in verschillende maten voor kinderen van alle leeftijden.

Jennie McCormich, directeur design & merchandising bij Rag & Bone, vertelt aan FashionUnited: “We zijn heel blij dat we onze Miramar-collectie kunnen uitbreiden naar de kinderkleding met een product dat zo sterk lijkt op authentiek denim, maar ook veel van de gangbare pasvormuitdagingen van stug denim voor kinderen aanpakt.”

“De veelzijdigheid van de stof zorgt voor comfort en gemak voor kinderen die veel onderweg zijn, waardoor het een attent en praktisch cadeau is. Het samenbrengen van ons team en hun kinderen om content te creëren voor de lancering van Mini Miramar was een heel bijzondere ervaring en we zijn best trots op wat we hebben gecreëerd.”

De collectie is vanaf 23 april online en in bepaalde winkels verkrijgbaar. Het is niet bekend of de nieuwe kindercollectie ook beschikbaar is in de recent geopende Rag&Bone-winkel in Amsterdam. De prijzen voor de Mini Miramar-collectie variëren van 78 dollar tot 88 dollar (68 tot 78 euro).

Rag & Bone Mini Miramar collectie Credits: Rag & Bone

