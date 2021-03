Reformation komt met activewear-lijn

Het Amerikaanse modelabel Reformation, bekend om zijn duurzamere dameskledingcollecties, heeft nu ook met een activewear-lijn. Deze staat sinds vandaag op de website van het merk. De lijn bestaat uit leggings, shorts, tops, sport-bhs en bodysuits, in verschillende effen kleuren en gemaakt van gerecyclede plastic flessen.

De activewearlijn met de titel ‘Ref Active’ heeft twee sublijnen, Eco Move en Eco Stretch, waarvan de eerste bedoeld is om in te sporten. De tweede is vooral trendy, ‘om in te doen alsof je yoga doet’, aldus Hali Borenstein, CEO van Reformation, tegenover WWD.

Volgens Borenstein stond activewear altijd al op de planning van Reformation. “We wisten al dat de vraag er was, het was vooral een kwestie van wanneer we zouden beginnen.” Dat is nu, middenin coronatijd. Een passend moment om de activewearlijn te starten; zowel activewear als loungewear doen het al maanden goed bij consumenten, die vaker thuiswerken en in hun vrije tijd meer sporten. Reformation is dan ook niet het eerste merk dit jaar dat met een dergelijke lijn komt; onder meer Proenza Schouler, C&A, Cos en & Other Stories gingen Reformation al voor.

De activewearlijn is in Nederland en België te koop via de Reformation-website. Prijzen variëren van 60 euro voor een sport-bh tot 150 euro voor een jumpsuit.